Istoria clădirii Bancorex

Clădirea de pe Calea Victoriei nr. 15, situată lângă Palatul CEC, a fost inaugurată în 1997, fiind prima construcție modernă din București după Revoluție. În anii ‘90, aceasta a fost sediul Bancorex, simbol al mediului bancar din România post-comunistă.

După falimentul băncii de stat, imobilul a trecut în proprietatea BCR și a devenit cunoscut drept Bucharest Financial Plaza. Cu o suprafață construită de 38.703 mp, clădirea a rămas un reper al centrului istoric al Capitalei.

AFI Europe investește în modernizare

În aprilie 2025, AFI Europe, companie controlată indirect de frații Roni și Yehuda Naftali, a demarat lucrările de modernizare ale clădirii Bancorex. Investitorul israelian achiziționase în vara anului 2024 complexul de birouri de la Immofinanz, o tranzacție raportată în premieră de Profit.ro. Proiectul de modernizare, care include reconstrucția completă a corpului Podium, va dura aproximativ trei ani.

AFI Europe România este unul dintre cei mai puternici dezvoltatori imobiliari din țară, având în portofoliu șapte parcuri de afaceri cu o suprafață totală de 300.000 mp în București, Timișoara și Brașov, alături de spații de retail de 175.000 mp în mai multe orașe, inclusiv capitala.

De asemenea, compania deține AFI Cotroceni, cel mai mare mall din România, și a realizat investiții semnificative în sectorul rezidențial și comercial din întreaga țară.

Extinderea AFI Europe pe piața imobiliară

Pe lângă modernizarea fostei clădiri Bancorex, planurile AFI Europe includ multiple proiecte de extindere. În Brașov, dezvoltatorul are în vedere faza a doua a clădirii de birouri AFI Park Brașov, cu o suprafață de 10.000 mp închiriabili, iar în București se pregătește lansarea celei de-a treia faze a AFI Tech Park din cartierul Rahova, ce va adăuga încă 24.500 mp suprafață de birouri.

Dezvoltatorul continuă să investească și în proiecte rezidențiale. După ce în 2020 a finalizat prima fază a complexului AFI City Bucureștii Noi, cu 190 de apartamente vândute integral, compania a achiziționat în 2021 două terenuri în Pipera pentru a construi trei turnuri rezidențiale și 370 de apartamente.

Prima fază a proiectului AFI Home North, cu 244 de apartamente, este în prezent în dezvoltare și urmează să fie livrată în primul trimestru al anului 2025.

Reconstrucția clădirii Bancorex reprezintă o nouă etapă în revitalizarea centrului Capitalei. Dezvoltatorii promit că noul proiect AFI Central Tower va respecta cele mai noi standarde internaționale de design și siguranță seismică.

„Acest proiect este o confirmare a încrederii noastre în potențialul pieței imobiliare din România”, au declarat reprezentanții AFI Europe.

Proiectele ambițioase ale companiei includ și extinderea centrului comercial AFI Cotroceni, prin adăugarea unor birouri și spații rezidențiale, consolidându-și astfel poziția de lider pe piața imobiliară din România.

În 2023, AFI Europe a inaugurat primul său parc de retail din afara Capitalei, AFI Arad, cu o suprafață închiriabilă de 29.400 mp, marcând o etapă importantă în strategia sa de extindere regională. Planurile viitoare și investițiile în proiecte integrate confirmă rolul său major în dezvoltarea urbanistică a României, informează Profit.ro.

