Au intrat prin acoperiș și au spart seiful după ce au forat peretele

Jaful a avut loc la magazinul 5-Star Jewelry & Watch Repair din Simi Valley, aflat lângă o cafenea, Dr. Conkey’s Candy and Coffee Shop, într-un mic centru comercial de pe Cochran Street, potrivit CBS LA.

„Nu erau adolescenți care voiau bani rapizi. Erau hoți profesioniști, cu un plan bine pus la punct”, a transmis procurorul districtual din Ventura County.

Hoții au urcat pe acoperiș cu o scară pliabilă, au tăiat o gaură și au coborât într-o baie din spatele cafenelei. De acolo, au pulverizat vopsea pe camerele de supraveghere și au furat bani din seif. Apoi au forat peretele comun dintre cele două spații și au intrat în bijuterie. Au spart seiful și au plecat cu ceasuri, bijuterii, argint și bani cash, în valoare totală de peste 2 milioane de dolari.

„Au studiat magazinul înainte. Se vede că ne-au urmărit”, spunea atunci Jonathan Youssef, care deține afacerea împreună cu tatăl său.

Au făcut recunoaștere cu zile înainte și au filmat totul

Anchetatorii au arătat că banda a pregătit totul în detaliu. Pe 16 mai 2025, doi dintre suspecți au mers la un magazin de bricolaj și au furat o frânghie folosită ulterior la spargere. Pe 20 mai, trei membri ai grupării au venit cu un SUV Volvo alb în parcarea centrului comercial și au analizat zona.

Au intrat în cafenea, au verificat camerele de supraveghere și au inspectat peretele comun. Unul dintre ei a folosit lanterna telefonului pentru a examina pereții, altul a stat de pază, iar un al treilea a simulat folosirea unui spray, semn că intenționau să dezactiveze sistemele de securitate.

Procurorii spun că suspecții s-au filmat cu telefonul chiar în timp ce spărgeau seiful și sortau aurul furat.

Au fost prinși după două săptămâni. Unii purtau bijuteriile furate

La doar două săptămâni după jaf, toți cei patru membri ai bandei au fost arestați. La percheziții făcute într-o locuință din Canoga Park, anchetatorii au găsit o mare parte din bunurile furate. Potrivit procurorilor, unii dintre suspecți purtau bijuteriile furate în momentul arestării, iar alții aveau marfa în sacoșe.

Cei patru sunt cetățeni chilieni și ar avea legături cu o grupare sud-americană specializată în furturi.

Trei dintre acuzați au primit pedepse de 4 ani de închisoare, în timp ce al patrulea membru al grupării urmează să fie condamnat pe 26 martie.

Toți au pledat vinovați în ianuarie pentru conspirație la spargere comercială și deținere de bunuri furate. Doi dintre ei au recunoscut și implicarea într-o altă spargere, comisă cu două zile înainte, la un amanet din aceeași zonă.

