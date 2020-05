De Mihai Toma,

În filmare, victima, George Floyd, îl imploră pe poliţist să-l elibereze din cauză că nu mai poate respira. Omul geme și spune de mai multe ori “Nu pot să respir” și “Nu mă omorî”.

George Floyd

Martorii i-au cerut ofițerului să-și ia genunchiul de pe gâtul bărbatului, observând că acesta nu se mișcă. “Îi curge sânge din nas” și “Ridică-te de pe gâtul lui”, se aude pe înregistrare.

Bărbatul apare apoi nemișcat în timp ce este pus pe o targă și urcat într-o ambulanță.

Incidentul din Minneapolis, petrecut luni, 25 mai, a început după ce ofițerii l-au localizat pe bărbat în mașina sa. După ce i s-a cerut să se îndepărteze de vehicul, bărbatul a opus rezistență fizică, potrivit poliției.

Departamentul de Poliţie din Minneapolis a prezicat că ofiţerul a răspuns unui apel la o infracţiune de falisificare.

Primarul din Minneapolis: “Să fii negru în America nu ar trebui să fie o pedeapsă cu moartea”

“Ceea ce am văzut e greșit din toate punctele de vedere. Să fii negru în America nu ar trebui să fie o pedeapsă cu moartea”, a spus primarul din Minneapolis, Jacob Frey.

Cei patru poliţişti care au participat la acţiune au fost eliberați din funcție, a confirmat Medaria Arradondo, șeful Poliției Minneapolis.

Moartea lui George Floyd a declanșat proteste violente pe 27 mai chiar în fata sediului de poliție în care lucrau cei patru polițiști. Pentru a împrăștia mulțimea, forțele de ordine au făcut uz de gaze lacrimogene.

RAW VIDEO: Protesters inside Minneapolis Police's 3rd Precinct parking lot smashing squad cars, before officers show up and fire flash grenades inside to get them to disperse. WARNING: This video contains violence and strong language. READ MORE: https://t.co/HZTamsXTCN pic.twitter.com/Cktz07ftSg — WCCO - CBS Minnesota (@WCCO) May 27, 2020

Minneapolis is really tired as you can see! pic.twitter.com/XJIhbhDfpl — Ms. Chicken (@TruuNubianQueen) May 27, 2020

This is the scene in Minneapolis; cops are in riot gear and using chemical agents against demonstrators, some becoming violent



pic.twitter.com/scDLvdRNLw — Breaking911 (@Breaking911) May 27, 2020

#Minneapolis going crazy rn pic.twitter.com/RX2sB7Ja6W — Stephen Bowers ? (@StephenBowersDE) May 27, 2020

Police pushing the line further. More cops coming down the alley from Minnehaha. Cant see the crowd on Lake st. @MPRnews pic.twitter.com/zvBWzBQd88 — Evan Frost (@efrostee) May 27, 2020

Incidentul l-a amintit pe cel al lui Eric Garner, un bărbat de culoare care a murit fiind arestat în 2014, în aceleaşi condiţii. Aflat în aceeaşi poziţie, sufocându-se, acesta a rostit cuvintele “nu pot respira” de zeci de ori. Sintagma a devenit un strigăt de adunare pentru activiştii care protestează față de brutalităţile poliţiei împotriva oamenilor de culoare din SUA.

