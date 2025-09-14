Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 13 septembrie 2025, în parcarea Mega Image de pe strada Brâncuși din Cluj. Bărbatul a povestit că, în timp ce se pregătea să părăsească parcarea, a observat un bărbat de circa 55 de ani care și-a lăsat bolidul pe două locuri rezervate persoanelor cu dizabilități, conform Știri de Cluj.

Foto: Facebook/Ai parcat ca un bou Cluj

„Cobor din mașină, mă duc la el și-i bat la geam. Lasă geamul jos.

Eu: Nu ați văzut semnele pentru persoane cu handicap?

El: Ce vrei… doar un minut am stat!

Eu: Poate că în minutul acela a venit o persoană cu handicap și nu a avut unde parca.

El: E sâmbătă…

Eu: Aha… și persoanele cu dizabilități nu fac cumpărături sâmbăta…”, a povestit bărbatul din Cluj.

Conversația a devenit tensionată, iar șoferul a încercat să minimalizeze situația: „Hai mă… dar cine ești tu? … Dă-te bă că mă grăbesc… oricum am intrat un minut”. În fața acestei atitudini, clujeanul a răspuns: „Eu sunt unul care respectă regulile de parcare, dar tu ești un nesimțit care a parcat nu pe un loc și pe două locuri de parcare pentru persoane cu handicap!”.

Discuția s-a încheiat cu o amenințare din partea șoferului: „Ești cam obraznic. Hai, pleacă până nu mă dau jos la tine”.

Martorul și-a încheiat postarea astfel: „Eu aș majora amenzile pentru astfel de situații la zeci de mii de lei! Pentru că, din păcate, pentru unii bunul simț nu se poate educa și trebuie legiferat!”.

Și internauții au comentat incidentul: „Mașină scumpă, nesimțire maximă!”/ „Cam asta-i inteligența celor ce-o mai rămas prin oraș și țară, mai nimeni nu mai respectă pe ceilalți…”.

Amintim că un șofer din Cluj-Napoca a ajuns „vedetă” pe platformele sociale, după ce și-a parcat BMW-ul pe trotuar și a blocat o trecere de pietoni.

