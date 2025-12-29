A sunat singur la 112, din mijlocul lacului

Potrivit Jandarmeriei Române, bărbatul a fost cel care a alertat autoritățile. El a sunat la 112 și le-a spus jandarmilor că a ajuns în lac după ce a fost urmărit de o haită de câini.

„Incidentul s-a petrecut în primele ore ale dimineţii, în acest weekend, când jandarmii doljeni aflaţi în misiune au fost sesizaţi prin apel la 112 chiar de către bărbat. Acesta le-a spus jandarmilor că, în încercarea de a scăpa de câinii care îl urmăreau, a căzut în lacul din parc”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Române.

Blocat în nămol și crengi, nu a mai putut ieși din apă

Situația s-a agravat rapid. Bărbatul nu a mai reușit să iasă singur din lac, după ce s-a afundat în nămol și s-a prins în crengile aflate pe fundul apei. Fără ajutor, risca să rămână blocat pentru o perioadă lungă, mai ales din cauza temperaturilor scăzute.

Salvatorii au ajuns de urgență la fața locului: „Jandarmii au intervenit de urgenţă şi au reuşit să îl scoată pe bărbat din apă”, a precizat Jandarmeria Română.

După salvare, oamenii legii au constatat că acesta prezenta semne clare de hipotermie. Din cauza stării sale, bărbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe din Craiova, unde a primit îngrijiri de specialitate.