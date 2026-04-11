Primește ajutor de șomaj chiar dacă a stat 3 luni în altă țară

O hotărâre a Tribunalul Social Regional din Saxonia ar putea crea un precedent periculos, informează publicațiile Frankfurter Rundschau și Bild. Concret, un fost director al unei firme din Germania, acum beneficiar de ajutor de șomaj, a plecat trei luni în Portugalia, dar primește în continuare bani de la stat. Centrul de Ocupare a Forței de Muncă din Germania a vrut să-i suspende plățile, dar bărbatul a dat instituția în judecată.

Autoritățile au precizat că beneficiarul ajutorului de șomaj nu s-a aflat în Germania și, prin urmare, nu are dreptul la ajutor.

Germanul și-a justificat șederea de câteva luni în Portugalia printr-o afecțiune psihică și a prezentat un certificat medical corespunzător privind incapacitatea de muncă. Acesta suferea de o boală psihică gravă, iar perioada petrecută în țara din Peninsula Iberică nu a fost, prin urmare, pentru plăcere, ci pentru recuperare. În această perioadă, el a ținut în permanență legătura cu instituțiile germane prin email sau fax.

Instanța i-a dat dreptate

S-a ajuns în sala de judecată, iar Tribunalului Social Regional din Saxonia a respins, pe 26 martie, măsura privind suspendarea plăților către bărbat.

Instanța a decis că „reședința obișnuită” a bărbatului se află în continuare în Germania. S-a stabilit că acesta poate fi contactat la adresa sa, deoarece corespondența îi era redirecționată în mod regulat de către un cunoscut. Judecătorii au mai constatat că perioada petrecută în Portugalia a fost temporară și a servit recuperării sănătății sale psihice și, prin urmare, revenirii pe piața muncii.

Acest lucru poate fi considerat un „motiv important” pentru a ridica obligația de prezență fizică, mai ales că în lege nu este prevăzută o limită maximă de timp pentru absență. Conform hotărârii judecătorești, în cazul unei absențe trebuie să fie asigurată doar disponibilitatea permanentă a persoanei în cauză, de exemplu prin telefon, e-mail sau videoconferințe.

„Nici utilizarea mijloacelor moderne de comunicare, nici implicarea unor terți, de exemplu pentru verificarea corespondenței, nu sunt excluse – spre deosebire de situația juridică anterioară”, au arătat judecătorii.

Astfel, pentru centrele de ocupare a forței de muncă din Germania, acest lucru înseamnă că nu mai pot respinge în mod general cererile privind absențele de lungă durată, ci trebuie să examineze cu atenție circumstanțele fiecărui caz în parte.

