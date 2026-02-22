Metodă „ingenioasă” de a scăpa de amenzi

Imaginile analizate de unitatea de mediu a Poliției municipale au arătat că animalul fusese instruit special pentru a evita ca proprietarul să fie surprins pe camerele de supraveghere. Autoritățile au descris metoda drept „ingenioasă, dar incorectă”, menționând că aceasta reprezenta o încercare de a eluda identificarea.

În ciuda efortului de a se ascunde, înregistrările au permis localizarea proprietarului câinelui, care a fost ulterior sancționat conform legislației în vigoare.

Problema persistentă a deșeurilor ilegale în sudul Italiei

Fenomenul abandonării ilegale a deșeurilor rămâne o problemă gravă în sudul Italiei. Datele oficiale arată că, în 2023, au fost înregistrate peste 9.300 de încălcări în acest sens, o creștere considerabilă comparativ cu anii anteriori.

Municipalitățile italiene au intensificat utilizarea camerelor de supraveghere pentru a combate aceste infracțiuni. În orașe precum Palermo, majoritatea amenzilor pentru abandonarea deșeurilor au fost aplicate pe baza probelor video.

„Vom continua să utilizăm sistemele video pentru a identifica și sancționa astfel de comportamente”, au transmis autoritățile.

Sancțiuni severe pentru infractori

Conform legislației din Italia, abandonarea deșeurilor pe domeniul public poate atrage amenzi între 1.500 și 18.000 de euro. În cazurile grave, persoanele vinovate pot fi trase la răspundere penală.

În acest context, autoritățile îndeamnă cetățenii să respecte regulile pentru a contribui la reducerea poluării și a menține orașele curate.

