”Am simţit că ceva m-a muşcat de penis. Când am văzut şarpele, l-am prins instinctual cu mâinile ca să mă pot elibera. Ar fi trebuit să fiu mult mai atent. În urmă cu două luni am văzut şarpele în altă baie din casă, aşa că am folosit o altă toaletă. Însă nu am realizat că cele două ar putea fi conectate”, a povestit bărbatul, pentru sursa citată.