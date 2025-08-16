Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum, joi, patru indivizi mascați au spart cu ciocane ușa de sticlă încuiată de la intrare și, în mai puțin de 90 de secunde, au spart șase vitrine.

Într-una dintre ele se aflau ceasuri Rolex estimate la circa 750.000 de dolari, iar într-o alta un colier cu smaralde evaluat la 125.000 de dolari.

Unul dintre suspecți i-a amenințat pe angajați cu spray anti-urs și un Taser, însă nimeni nu a fost rănit.

„Suntem încă în stare de șoc ca echipă. Vom rămâne închiși o vreme”, a declarat vineri, Josh Menashe, vicepreședintele afacerii de familie.

El a adăugat că personalul a reușit să strângă cioburile de sticlă și lucrează acum la evaluarea completă a pagubelor.

Poliția a ajuns rapid la fața locului, dar hoții fugiseră deja cu o mașină de scăpare și au reușit să evite filtrele din zonă.