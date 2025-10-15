Schema, operată din Cambodgia, implică manipularea psihologică a victimelor prin conversații online îndelungate.

Principalul suspect, Chen Zhi, este liber

Scopul este de a câștiga încrederea acestora înainte de a le convinge să investească sume mari în platforme false de criptomonede.

Chen Zhi, cunoscut și sub numele de Vincent, este acuzat că a condus rețeaua frauduloasă de monede virtuale. El se află încă în libertate, conform biroului procurorului din districtul estic al statului New York.

Conform rechizitoriului, Zhi este fondatorul și președintele grupului Prince Holding Group.

Acest conglomerat multinațional cu sediul în Cambodgia este implicat în operarea unor centre de escrocherii de muncă forțată.

Cum funcționa escrocheria pig butchering

„Persoanele ținute împotriva voinței lor în aceste companii erau obligate să participe la escrocherii de investiții în criptomonede, cunoscute sub denumirea de pig butchering, care au furat miliarde de dolari de la victime din Statele Unite și din întreaga lume”, se arată în comunicatul oficial al DOJ.

Autoritățile americane colaborează cu parteneri internaționali pentru a-l localiza pe Chen Zhi. Obiectivul este desființarea completă a rețelei de fraudă.

Investigația rămâne în desfășurare, iar DOJ continuă eforturile de combatere a criminalității cibernetice la nivel global.

Pe 5 octombrie, bitcoin a atins un nou record istoric, depășind pragul de 125.000 de dolari. Criptomoneda a ajuns la valoarea de 125.689 de dolari, depășind recordul anterior de aproximativ 124.500 de dolari stabilit în august.