„Eu nu văd absolut nicio problemă ca Federaţia Rusă sau oricine altcineva să vină să viziteze baza de la Deveselu şi să se convingă personal că acolo este nimic altceva decât ce am spus noi. Nu există niciun fel de ameninţare faţă de Federaţia Rusă”, a declarat Bogdan Aurescu, la Digi24.

Ministrul român de externe a vorbit apoi despre principiul de reciprocitate, „o cerință absolut logică”.

„Dacă Federaţia Rusă este interesată să verifice ceea ce deja cred că ştie, şi anume că această bază nu reprezintă în niciun caz o ameninţare, şi noi, aliaţii, inclusiv România, avem dreptul să cerem să vizităm şi noi baze de rachete, de exemplu, amplasate pe teritoriul Federaţiei Ruse. Cred că este o cerere absolut normală”, a continuat ministrul.

Declarația ministrului a fost făcută în contextul în care, potrivit publicației The Wall Street Journal, SUA a propus Rusiei să inspecteze bazele militare din România și Polonia, ca parte a dialogului diplomatic pentru detensionarea crizei de la granița Ucrainei

„Noi nu avem nimic de ascuns la Deveselu”

În aceeași intervenție la Digi24, ministrul de externe a subliniat că principiul transparenţei în ceea ce priveşte scutul antirachetă de la Deveselu a fost aplicat încă din faza negocierii instalării acestuia.

„Noi am discutat încă de la momentul în care am negociat prezenţa scutului antirachetă în România cu partenerii americani, am discutat în mod deschis posibilitatea unor măsuri de transparenţă şi am discutat inclusiv recent, în această perioadă, cu Statele Unite. Noi nu avem nimic de ascuns la Deveselu”, a arătat ministrul.

El a subliniat faptul că aliaţii au spus întotdeauna că „acolo se găsesc nişte interceptări care vizează posibile ameninţări cu atacuri balistice din afara spaţiului euroatlantic, deci nu din partea Rusiei”.

