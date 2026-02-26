Ascensiunea lui Bogpr pe TikTok

Cazul lui Bogdan Peșchir a fost amplu analizat de publicația americană Bloomberg, care spune că acesta ar fi cheltuit aproape 900.000 de dolari pe cadouri digitale pentru influenceri de pe TikTok care promovau mesajele lui Georgescu.

Peșchir, în vârstă de 36 de ani, a devenit o figură proeminentă pe TikTok prin generozitatea sa. El a oferit cadouri virtuale costisitoare în valoare de sute de dolari, pentru creatori de conținut care îi captau atenția. Popularitatea sa a crescut rapid, atingând nivelul maxim pe platformă, nivelul 50, în toamna anului 2024. Conform propriilor relatări, acest lucru i-a adus, în România, porecla de „Regele TikTok”.

„Am atât de mulți bani, încât nimic nu mă mai impresionează. Doar să dăruiesc mă stimulează”, a declarat el, potrivit unui influencer susținut de Peșchir.

Susținerea pentru Călin Georgescu

Bogdan Peșchir a recunoscut că a sprijinit campania lui Călin Georgescu, spunând: „Fac tot ce pot pentru a-i oferi vizibilitate”, potrivit Bloomberg.

Georgescu a șocat scena politică românească când a câștigat, primul tur al alegerilor prezidențiale, cu 22,9% din voturi, deși sondajele anterioare îi atribuiau șanse minime. Campania sa pe TikTok, alimentată de mii de conturi false și susținută de influenceri plătiți, a generat o viralitate excepțională: hashtag-ul „#calingeorgescu” a înregistrat 73,2 milioane de vizualizări în doar șapte zile, conform unui raport al guvernului francez.

După alegerile din 2024, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a declarat că au existat interferențe externe, identificând Rusia drept statul implicat, conform documentelor declasificate. În decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat rezultatul alegerilor, invocând utilizarea „netransparentă” a tehnologiilor digitale și finanțarea ilegală a campaniei lui Georgescu. Un nou scrutin a fost programat pentru mai 2025, iar Georgescu a fost descalificat.

Spectacolul arestării lui Peșchir și acuzațiile aduse de procurori

În martie 2025, Peșchir a fost arestat sub acuzația de „corupere a alegătorilor prin mijloace electronice”. Procurorii susțin că, pe parcursul unei perioade de zece luni care a precedat alegerile din 2024, acesta ar fi cheltuit aproape 900.000 de dolari pe „cadouri” oferite pe TikTok, direcționate către peste 250 de influenceri români. Anchetatorii susțin că în ultima lună a campaniei, el a cheltuit 381.000 de dolari pe TikTok pentru a sprijini creatorii care promovau mesajele lui Georgescu.

Guvernul României a calificat aceste sume drept contribuții la campanie nedeclarate și, prin urmare, ilegale. „Guvernul nu a adus absolut nicio dovadă. Este doar o poveste inventată pentru a justifica anularea alegerilor”, a declarat Peșchir pentru Bloomberg, într-un email. El neagă orice legătură cu Moscova, afirmând că „nimeni nu îmi poate comanda (în afară de Dumnezeu), și nu am primit niciun ban de la nimeni de ani de zile”.

Arestarea lui Peschir, în martie 2025, a fost un adevărat spectacol. El a sosit la sediul poliției din București purtând o șapcă, o mască și ochelari de soare. Peșchir a fost obligat de polițiști să își dea jos „accesoriile de camuflaj” pentru a fi legitimat la intrarea în sediul poliției, moment pe care camerele de televiziune l-au surprins dându-le jos cu ezitare.

Procurorii a solicitat ca acesta să fie menținut în arest preventiv până la formularea acuzațiilor, dar a fost eliberat după aproximativ o lună. Ulterior, o dronă a poliției ar fi planat luni întregi chiar în afara balconului său, iar polițiștii i-au confiscat fiecare nou laptop pe care îl cumpăra.

I-a oferit un cadou de aproape 50 de dolari unui bărbat care tocmai ieșise din închisoare

Potrivit autorităților, campania pro-Georgescu a fost amplificată de rețele de boți și conturi false, care au creat impresia unei popularități masive.

Vestea despre generozitatea lui „Bogpr” s-a răspândit rapid. Mulți dintre cei care l-au contactat au menționat sprijinul lui pentru Georgescu.

„Poți să-mi dai puțini bani? Fac orice vrei”, i-a scris Cristian Gunie, un utilizator de TikTok care tocmai ieșise din închisoare, cu o săptămână înainte de vot, potrivit documentelor din dosar. „Împart pliante cu domnul Georgescu pe stradă. Stau de dimineață până seara.”



„Salut, dacă faci asta în direct, te voi susține acolo”, i-a răspuns Peșchir. I-a trimis un singur cadou, care costa 48,88 de dolari.



Multe dintre conversațiile text dintre Peșchir și tiktokerii pe care îi finanța arată o discrepanță evidentă: influencerii vorbesc ca și cum ar primi bani în mod direct pentru a face campanie pentru Georgescu, în timp ce Peșchir adopta un ton mult mai precaut.

„Acest tip de acuzație pare desprinsă din ficțiunea lui Orwell”

În urma cercetărilor, poliția a găsit pe computerul său căutări pe internet pentru „mită electorală” și pentru „Legea 334/2006”, statutul finanțării electorale din România. În România, este ilegal să plătești pentru voturi și ilegal ca un candidat să primească sprijin financiar nedeclarat.

Procurorii susțin că quid pro quo („o favoare pentru o altă favoare” n.r.) era implicit, chiar dacă nu era menționat în mod explicit.

Peșchir a refuzat să vorbească despre conversațiile sale textuale, spunând că nu poate discuta nimic care ar putea face parte dintr-un proces viitor. Dar el spune că îl plăcea sincer pe Georgescu și voia ca acesta să câștige – și că a căutat legea electorală tocmai pentru că nu voia să o încalce.

„Acest tip de acuzație pare desprinsă din ficțiunea lui Orwell (scriitorul George Orwell n.r.) – un stat polițienesc care te acuză de ”crime de gândire”, în ciuda dovezilor clare care demonstrează contrariul”, a scris Peșchir într-un e-mail. El a adăugat: „Este absurd.”

Peșchir spune că încearcă să-și refacă economiile tranzacționând criptomonede

A trecut aproape un an de la arestarea lui Peșchir. O sursă din cadrul poliției a declarat pentru Bloomberg că dosarul este încă deschis. Bogpr se află în libertate, iar laptopul confiscat de autorități a fost înlocuit cu unul nou. El spune că încearcă să-și refacă economiile tranzacționând criptomonede. Se descrie ca un workaholic și un introvertit care „ducea o viață foarte liniștită și pașnică” și își petrecea cea mai mare parte a timpului în birou.

„În puținul timp liber pe care îl aveam, mergeam la biserică, petreceam timp cu animalele mele de companie, citeam sau făceam plimbări nocturne cu mașina pentru a mă relaxa”, spune el.

Reacția TikTok pentru Bloomberg

Oferirea de cadouri pe TikTok era doar un alt mod de a se relaxa. În decembrie 2024, guvernul român a sesizat Comisia Europeană pentru a investiga dacă TikTok a făcut suficient pentru a opri manipularea platformei sale. Rezultatele acestei investigații sunt încă în așteptare. Deși recunoaște că au existat tentative de manipulare a alegerilor, TikTok nu este de acord cu descrierea autorităților române cu privire la modul în care a arătat campania de manipulare.

Într-un schimb de e-mailuri cu publicația citată, un purtător de cuvânt al TikTok a declarat că acea companie a întrerupt mai multe rețele care vizau România în noiembrie și decembrie 2024 și că aceste rețele nu îl susțineau exclusiv pe Georgescu.

„Având în vedere gama de candidați susținuți, ar fi inexact să se afirme că Călin Georgescu a fost singurul beneficiar al activității neautentice de pe TikTok și imposibil să se măsoare diferența relativă între beneficiile acumulate de un candidat față de altul”, a spus purtătorul de cuvânt.

Bogpr crede că Georgescu a fost „o victimă a interferenței electorale ”

O persoană care crede că Georgescu a fost adevărata victimă a interferenței electorale este, desigur, Bogdan Peșchir. „Alegerile din România au trebuit să fie anulate pentru că a câștigat persoana ”greșită” – greșită pentru establishmentul politic”, spune el.

Întrebat de ce crede că Georgescu a avut succes, Peșchir răspunde că pur și simplu pentru că era convingător. „Cred că oamenii au rezonat cu mesajul lui”, spune el.

„Există o nevoie profundă de schimbare în societatea românească, iar oamenii l-au văzut ca pe un outsider. Avea un mod foarte bun de a aborda lucruri importante și dureroase care afectează România”, a mai adăugat acesta.

Autoritățile continuă ancheta în acest caz.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE