Potrivit inițiativei prezentate de executiv, suma va fi plătită în luna următoare nașterii sau adopției și va fi disponibilă pentru copiii cetățenilor italieni, ai cetățenilor Uniunii Europene sau ai altor naționalități, cu condiția ca solicitanții să aibă permis de ședere pe termen lung sau pentru motive de muncă.

Totuși, acest beneficiu va fi acordat doar familiilor cu un Indicator al Situației Economice Echivalente (ISEE) de maximum 40.000 de euro (n.red. aproximativ 203.000 de lei).

Conform guvernului, costul estimat al măsurii se ridică la 330 de milioane de euro în 2025 și 360 de milioane de euro în 2026, ceea ce ar însemna sprijinirea a 330.000 și, respectiv, 360.000 de copii în acei ani.

Italia a înregistrat în 2023 doar 379.890 de nașteri, cel mai scăzut număr din istoria statisticilor. Comparativ, în 2008, anul cu cele mai multe nașteri din acest secol, au fost înregistrate 576.659 de nașteri.

Un raport recent al Institutului Național de Statistică indică faptul că populația țării ar putea scădea cu 11,5 milioane de locuitori până în 2070, ceea ce ar însemna o reducere de 20% în mai puțin de 50 de ani.

Pentru a combate acest declin, Italia oferă deja o indemnizație de până la 199,40 euro pe lună pentru fiecare copil până la vârsta de 21 de ani, precum și un „voucher pentru grădiniță” care poate ajunge la 3.600 de euro (aproximativ 22.200 de lei) anual, informează Italianismo.

