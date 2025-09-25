Compania a declarat anterior că se așteaptă să „lupte pentru fiecare cent” pe o piață extrem de competitivă, în condițiile în care cererea rămâne slabă, iar barierele comerciale agravează un mediu economic deja dificil.

Reduceri de costuri

Bosch a declarat într-un comunicat că dorește să scadă costurile cât mai repede posibil. Pe lângă reducerea locurilor de muncă, compania dorește să reducă costurile cu materialele și cele operaționale, să scadă investițiile în facilități și clădiri și să eficientizeze logistica și lanțurile de aprovizionare.

Compania va reduce locurile de muncă în diferite locații din Germania, în diferite etape, până la sfârșitul anului 2030, a declarat aceasta. De ceva timp există o supracapacitate semnificativă în administrație și vânzări, precum și în dezvoltare și producție, din cauza scăderii cererii, a afirmat compania.

Competitivitate

„Trebuie să lucrăm urgent la competitivitatea noastră în sectorul mobilității și să continuăm să reducem permanent costurile”, a declarat Stefan Grosch, membru al consiliului de administrație și director de relații industriale.

„Este foarte dureros pentru noi, dar, din păcate, nu avem altă soluție”, a mai spus acesta.

Directorul executiv Stefan Hartung a declarat anterior luna aceasta că vor avea loc „ajustări structurale”, previzionând în același timp că veniturile Bosch vor crește cu aproximativ 2% în 2025 față de cele 90,5 miliarde de euro înregistrate anul trecut.

Peste 400.000 de angajați la nivel global

Anul trecut, Bosch avea aproximativ 418.000 de angajați la nivel global.

Industria auto europeană a primit un respiro miercuri, după ce Washingtonul a anunțat că pune în aplicare acordul comercial al SUA cu Uniunea Europeană, confirmând că o rată redusă a taxelor vamale de 15% pentru autovehiculele și piesele auto din UE a intrat în vigoare la 1 august.

Cu toate acestea, asociația germană a industriei auto VDA a declarat că barierele comerciale rămase reprezintă în continuare o provocare și că UE ar trebui să depună eforturi pentru a îmbunătăți în continuare condițiile comerciale transatlantice.

„Evoluțiile geopolitice și barierele comerciale, cum ar fi tarifele, duc la o incertitudine considerabilă – noi, ca toate companiile, trebuie să facem față acestei situații”, a declarat Markus Heyn, un alt membru al consiliului de administrație al Bosch și președinte al diviziei Mobility.

„Este de așteptat ca intensitatea concurenței să continue să crească semnificativ”, a mai spus el.

Anul trecut, compania a mai făcut reduceri la divizia de software.

Șase unități în România

Bosch are o prezență semnificativă în România, cu peste 10.500 de angajați.

Compania are în București sediul central și o filială din domeniul electrocasnicelor, un centru de dezvoltare și o fabrică de componente auto la Cluj, două fabrici la Blaj și un centru de dezvoltare la Timișoara și un altul la Sibiu.

În anul 2024, Bosch a înregistrat un volum de vânzări consolidate de 529,5 milioane de euro în România. Vânzările totale nete, incluzând vânzările companiilor neconsolidate și livrările interne către companiile afiliate, au ajuns la 2,4 miliarde de euro, potrivit site-ului său.

