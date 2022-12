Pomul de Crăciun realizat din plase de camuflaj a fost descris de un localnic care a vorbit cu BBC ca fiind cel al „invincibilității”.

„Nu suntem în spiritul Crăciunului, dar sper ca victoria noastră să vină curând. Avem încredere în forțele noastre armate, credem în victoria noastră. Vrem să sărbătorim atât Crăciunul și Anul Nou, cât și victoria”, a spus o localnică, pentru BBC.

Monumentul peste care au fost așezate plasele a fost protejat de bombardamente încă de la începutul războiului cu saci de nisip. După sărbători, plasele vor fi donate militarilor care luptă în prima linie, notează BBC.

La Kiev, în piața Sofiyska din centrul orașului a fost instalat un brad înalt de 12 metri. Bradul este ornat cu decorațiuni în forma unor porumbei albi și este luminat cu ajutorul unui generator, potrivit publicației independente Meduza.

Ukraines main Christmas Tree in Kyiv lit up with blue and yellow. Christmas means hope. And Ukraine has one hope. This is victory. pic.twitter.com/ZqUdR475sf