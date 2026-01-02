[ez=toc]

Un mesaj romantic, transmis într-un PET

Lorraine Forbes aruncă de mai mulți ani sticle cu mesaje în mare. De fiecare dată, folosește sticle de plastic, nu de sticlă, pentru a nu se sparge în apă. Mesajele ei au ajuns de-a lungul timpului pe plajele din Sussex, Kent, Cornwall, dar și în Franța și Olanda.

La începutul lunii septembrie, femeia a aruncat mai multe astfel de sticle de pe digul Eastbourne Pier. În interior se aflau scrisori cu numele și adresa ei, scrise pe spatele unui flyer de concert John Lydon.

Coletul a venit cu un „mesaj” surpriză

Pe 7 octombrie, Lorraine Forbes a fost chemată la poștă să ridice un colet. În interior se afla propria ei sticlă cu mesaj, pusă într-o cutie plină cu pietre, pentru a crește costul transportului. Alături, o notă scrisă cu cerneală albastră:

„Te rog să nu mai arunci gunoi în mare. Ajunge o zi mai târziu în Pevensey Bay sau Normans Bay. Mulțumesc, un culegător de gunoaie”. Pentru acest colet, femeia a fost nevoită să plătească șapte lire sterline, adică aproape 8 euro.

Reacția femeii: „Copilăresc și laș”

Lorraine Forbes nu s-a arătat deloc impresionată de gest. Ea a declarat pentru publicația The Argus că reacția a fost „copilărească” și l-a numit pe autorul mesajului „laș”, pentru că nu și-a trecut numele.

„Voiam doar un pic de romantism. A fost mereu un hobby de-al meu”, a spus femeia care a explicat că, dacă persoana respectivă și-ar fi trecut numele, i-ar fi cerut banii înapoi. Nu este prima dată când Lorraine Forbes este avertizată. În trecut, administratorii digului Eastbourne Pier i-au spus clar că gestul ei este periculos pentru viața marină și a renunțat pentru o perioadă.

„Mi-am dat seama că autoritățile de mediu ar putea să-mi găsească numele și adresa și aș putea avea probleme legale”, a declarat ea pentru New York Post.

Potrivit Programului ONU pentru Mediu (UNEP), în fiecare zi ajung în oceane, râuri și lacuri echivalentul a 2.000 de camioane de gunoi pline cu plastic, care afectează grav ecosistemele.