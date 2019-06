Vestea că Bryan Marshall a murit a fost confirmată de agentul Esta Charkham, de la Event Cinema Association (ECA), potrivit The Sun.

„Sunt atât de tristă că prietenul meu vechi Bryan Marshall s-a stins”, a scris Esta Charkham pe Twitter.

Actorul a jucat în filmele The Witches (1966), Mosquito Squadron (1969), și Man in the Wilderness (1971). De asemenea, Bryan a apărut și în câteva producții tv importante, precum Neighbours, Home and Away, și Prisoner.

În seria „James Bond”, „The Spy Who Loved Me”, din 1977, Bryan a jucat alături de Roger Moore.

Foto: Rex Features

