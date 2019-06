Creștin-democratul Octavian Ursu, 51 de ani, este unul dintre eroii momentului în Germania, pentru că duminica trecută, în alegerile pentru Primăria orașului Görlitz, l-a învins pe candidatul partidului populist Alternativa pentru Germania (AfD), considerat de mulți analiști ”lupul cel rău” din viața politică a țării. Românul care și-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei și adolescenței în cartierul bucureștean Drumul Taberei a explicat, într-un interviu pentru Libertatea, cum a reușit să câștige încrederea și respectul nemților.

Octavian Ursu a stat față-n față cu cea mai puternică femeie a Europei, cu care a fost coleg de partid : ”Merkel este o femeie foarte modestă”.

A devenit cunoscut făcând mult voluntariat, aspect pe care nemții pun accentul.

După victoria din alegeri, a fost felicitat de președintele Klaus Iohannis, cu care s-a intersectat acum doi ani.

Recunoaște că uneori a fost luat la rost pentru nelegiuirile comise de unii conaționali în Germania, dar de fiecare dată a ieșit bine la finalul discuțiilor.

A avut momente când s-a simțit discriminat, dar niciodată nu i-a fost rușine să spună că este român, iar în final a câștigat lupta cu prejudecățile.

Interviu realizat de Cătălin Apostol

Libertatea: A cui a fost ideea candidaturii la funcția de primar? A fost inițiativa dumneavoastră sau v-a propus-o partidul?

Octavian Ursu: N-a fost o întâmplare, pentru că sunt de ani buni implicat în viața politică pe plan local. În momentul în care am știut că actualul primar general nu va candida din nou a trebuit să ne gândim pe cine nominalizăm și s-a hotărât să candidez eu. Nu au existat alți doritori în interiorul partidului.

15 ani, liderul angajaților teatrului în care lucra

–Ce v-a determinat să intrați în politică?

– Nu ăsta a fost scopul meu, când am plecat în Germania (râde). Am fost implicat întotdeauna în viața socială a orașului. De când am ajuns aici, am făcut parte din diverse asociații și am făcut mult voluntariat, o activitate pe care nemții pun mare preț. Așa am devenit cunoscut în comunitatea locală. În plus, timp de 15 ani am fost reprezentantul angajaților teatrului în care lucram, ceea ce mi-a permis să am contacte și cu politicienii. Așa s-a ajuns să fiu întrebat, în urmă cu zece ani, dacă aș dori să candidez pentru Uniunea Creștin Democrată.

– Ce anume din programul CDU v-a atras? Altfel spus, de ce CDU și nu alt partid politic? A contat doar faptul că a fost prima ofertă primită sau aveți convingeri personale care rezonează cu ideile promovate de această grupare?

– Întotdeauna există și niște convingeri. CDU este un partid conservator, amănunt care se potrivește cu educația pe care am primit-o. A contat și faptul că politica promovată de ei are și o componentă creștină puternică, ceea ce este în acord cu felul în care am fost crescut.

Orașul Görlitz

–Bănuiesc că ați avut ocazia să o cunoașteți personal pe doamna Angela Merkel, fostul președinte CDU și actual cancelar al Germaniei. Cum este cea despre care se spune că ar conduce cu mână de fier Europa?

– O doamnă foarte modestă (râde).

– Care sunt principalele trei probleme ale orașului pe care urmează să-l conduceți?

– Dezvoltarea economică a orașului, siguranța locuitorilor, o temă foarte importantă pentru oamenii de aici, pe care a încercat să o exploateze foarte mult și contracandidatul meu, și deficitul de populație tânără. Vom încerca să aducem cât mai mulți tineri aici, în oraș. De aceea este important să ne dezvoltăm economic mai atractiv pentru tineri.

–Cu problema aceasta se confruntă și România: tinerii pleacă în Occident, în Germania, în Anglia, în Italia, ca să câștige mai bine. Dar unde pleacă la mai bine tinerii germani?

– Pleacă în orașele mai mari din țară, care nu au neapărat o infrastructură mai bună, pentru că și noi avem o infrastructură destul de dezvoltată aici, dar acolo găsesc joburi mai diversificate și mai bine plătite.

– Într-un articol din cotidianul local Görlitzer Anzeiger am citit că rata criminalității din oraș a scăzut cu zece procente față pe perioada anterioară desființării granițelor. Cu toate acestea, locuitorii orașului și germanii, în general, sunt mai îngrijorați astăzi de această problemă. Cum se explică acest paradox?

– Sunt două aspecte. Pe de o parte, e adevărat că rata criminalității a scăzut la nivelul întregului land Saxonia, dar, pe de altă parte, ea este mai mare în Görlitz decât în alte orașe din regiune, precum Dresda, de exemplu. Asta are de-a face cu poziționarea noastră geografică, la graniță. Cu această temă a încercat contracandidatul meu să câștige alegerile, dar știți cum e, în campania electorală se mai și exagerează.

Octavian Ursu alături de locuitori din Görlitz

–Are o legătură îngrijorarea populației cu fenomenul migrației? Potrivit unei statistici din 2016, numărul românilor din Görlitz a rămas constant de la un an la altul (câteva zeci), în schimb, explodase numărul celor veniți din Siria și din zonele arabe de conflict.

– Această problemă a existat doar pentru o scurtă perioadă de timp, în 2016. Cei veniți în zona noastră din Siria au plecat de mult spre alte orașe mai mari, mai atractive, precum Frankfurt sau Berlin. Pentru noi, acum, aceasta nu este o problemă esențială. Numai că acest partid care a concurat cu mine încearcă întotdeauna să facă această problemă cât mai brizantă.

Au fost momente în care m-am simțit discriminat, mai pronunțat în campania electorală

–V-ați simțit vreodată discriminat în Germania pentru simplul motiv că sunteți străin, Auslander?

– (râde) Au existat și momente de genul acesta, iar acum, în campania electorală, mai ales în ultimele două, trei săptămâni, într-un mod mai pronunțat, dar e mai ales consecința faptului că se polemizează foarte mult. Cei mai mulți respectă munca mea și calitățile mele.

–De ce ați ales Görlitz când ați plecat în Germania? A fost destinația aleasă de la bun început sau acolo v-a dus drumul?

– A fost o întâmplare. Aveam un prieten la Conservator care cunoștea o persoană aici, la filarmonica din Görlitz, prieten care ne-a spus că exista un loc liber în orchestră. Așa am dat concurs și am obținut locul.

–Ce v-a făcut să rămâneți în Görlitz mai mult decât v-ați propus? Știu că planul inițial era să stați aproximativ doi ani.

– Viața în sine. Aici am cunoscut-o pe actuala mea soție și, chiar dacă am fost plecat și prin alte părți, până la urmă ne-am stabilit aici.

Octavian Ursu împreună cu soția

Niciodată nu mi-a fost rușine să spun de unde vin

– Din experiența dumneavoastră de cetățean româno-german, există un aspect al vieții omului obișnuit, cât de mic, cât de neînsemnat, în care România este superioară Germaniei?

– Cred că românii au calități deosebite. Sunt foarte prietenoși și se pot integra foarte bine și în alte părți.

Eu întotdeauna m-am mândrit cu țara din care vin, niciodată nu am încercat să ascund faptul că sunt din România. Niciodată nu mi-a fost rușine să spun de unde vin. Când te porți astfel, când ești sincer și vorbești frumos, câștigi respect, indiferent de unde vii.

–Ați avut probleme din cauza altor români plecați în Germania care au călcat pe bec acolo?

– Se mai întâmplă din când în când. N-am avut eu personal probleme, dar au existat întrebări de genul ”De ce e așa?”.

– Și explicațiile dumneavoastră care au fost?

– Am spus că există oameni de genul acesta peste tot, în toate țările. Sigur că nu e acceptabil să te porți urât și nu-mi convine cât apar asemenea probleme.

–Care este imaginea României în ochii politicienilor germani cu care intrați în contact, în special din perspectiva evenimentelor petrecute în ultimii ani?

– Pozitivă, mai ales de când s-a observat că o bună parte a populației a optat pentru o Românie prosperă, pentru o Românie orientată european. Eu încerc, cu orice ocazie, să transmit părțile pozitive.

–Vreți să-mi spuneți că predomină o imagine pozitivă a României?

– Nu, nu! Sunt discuții mari, sunt și eu întrebat despre desele schimbări de guvern, despre problema corupției, care într-adevăr este atât de mare pe cât se spune…

Angajamentul României pe calea anticorupției este foarte apreciat

– Și dumneavoastră ce le răspundeți, de ce se schimbă guvernele atât de des?

– Le spun că eu sunt plecat de mult din țară și nu cunosc situația prea bine.

Trebuie să mă înțelegeți că nu mi se cuvine mie să-i judec acum pe cei de acasă și să le dau sfaturi. Totuși, din experiența mea, acest angajament pe calea europeană și pe calea anticorupție este foarte apreciat.

Octavian Ursu / centru

– Și totuși, ce sfat le-ați da politicienilor români, așa, ca de la politician la politician?

– Politicienii să fie cât mai corecți și cât mai harnici. Să-și câștige respectul în țara pe care o conduc și, dacă vor avea respect în România, vor avea respect și în afara țării.

–Aveți contacte cu lumea politică din România?

– Am avut contacte și în trecut. Am fost în România acum doi ani, cu o delegație a landului Saxonia.

Ne-am întâlnit cu președintele Iohannis, am fost și la Sibiu, ne-am întâlnit și cu reprezentanți ai Parlamentului. Acum, după câștigarea alegerilor, am primit scrisori de felicitare de la Președinție și de la Senat.

–Cât de des veniți în România?

– Din păcate, nu atât de des pe cât mi-aș dori, pentru că nu am prea mult timp liber. Dar vin măcar o dată pe an, pentru că tatăl meu locuiește încă în București.

–Și vi se pare că lucrurile se schimbă, că România progresează?

– România a avansat, fără discuție. Și Bucureștiul s-a schimbat, arată mult mai dezvoltat, în genul orașelor din Occident. Se vede dezvoltarea economică. Ceea ce ar fi foarte important ar fi îmbunătățirea activității politice, pentru că ajută mult pe plan extern. Noi avem nevoie de aceste relații cu Uniunea Europeană, cu alte țări, dar pentru asta este nevoie ca anumite principii să funcționeze, să fie respectate.

OCTAVIAN URSU

S-a născut pe 28 octombrie 1967, la București, dintr-un tată originar din Transilvania, de confesiune greco-catolică, și o mamă bucureșteancă, de confesiune ortodoxă.

A fost botezat ca un creștin ortodox.

A studiat pedagogia și muzica la Conservatorul din București, apoi la Universitatea de Muzică din Düsseldorf.

A emigrat în Germania în primăvara lui 1990, când s-a angajat ca solist trompetist la Filarmonica din Görlitz.

Căsătorit din 1993 cu Desiree, fata unor emigranți catolici din Silezia Superioară, are două fiice: Silviana și Diandra, în prezent studente.

Este membru al Uniunii Creștin Democrate (CDU) din 2009, pe care a reprezentat-o pe plan local, în Consiliul Local din Görlitz (din 2009) și ca președinte al filialei locale a partidului (din 2010), și regional, în Parlamentul landului Saxonia (din 2014).

A obținut cetățenia germană cu 15 ani în urmă.

Mandatul său de primar al orașului Görlitz va începe la sfârșitul lui iulie – începutul lui august.

