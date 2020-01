De Cristina Radu,

Subvențiile pentru RADET și RATB sunt aproximate la 1,64 de miliarde lei, conform proiectului de buget aflat în dezbatere publică pe site-ul PMB.

173 de milioane de lei pentru clădirile cu risc seismic, 12 milioane de lei pentru statui

Municipalitatea propune, în acest an, alocarea a 173 de milioane de lei pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, în timp ce fondurile pentru statui se ridică la 12 milioane de lei.

Ca proiecte mari de infrastructură, banii au fost alocați în felul următor:

– Patinoarul Flamaropol: 2 milioane de lei

– pistele de biciclete: 42,7 milioane de lei (proveniți de la Ministerul Mediului anul trecut și necheltuiți)

– Sala Polivalentă de lângă Arena Națională: 10 milioane de lei

– Străpungere Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu: 20 de milioane de lei

– Pasajul Ciurel: 162 de milioane de lei

– Parcarea park&ride de la Pantelimon: 84 de milioane de lei

– Lărgirea străzii Fabrica de Glucoză: 41 de milioane lei

– Prelungirea Ghencea-Domnești: 50 de milioane lei.

Fără fonduri pentru Catedrala Mântuirii Neamului

Pentru biserici, în proiectul de buget a fost alocată suma de 10,4 miliarde de lei, însă banii merg la bisericile mici din București, iar Catedrala Mântuirii Neamului nu va primi fonduri.

„La capitolul culte am alocat anul acesta o sumă mică comparativ cu anii anteriori, din cauza restricțiilor bugetare, 10,4 miliarde de lei. Am discutat cu Patriarhia Română cum să fie alocată această sumă și practic ne-au sprijinit în întocmirea listei de priorități. Ceea ce au considerat domniile lor că este prioritar să se realizeze în acest an am preluat și noi ca atare. Prin urmare, veți regăsi o serie de biserici care sunt monument istoric și care trebuie să fie reabilitate, consolidate, refăcute. A fost o decizie de comun acord cu Patriarhia Română”, a declarat marți primarul Capitalei, Gabriela Firea, în conferința de prezentare a proiectului de buget.

136 de milioane de lei buget total pentru instituțiile de spectacole

ARCUB, CREART și PROEDUS, instituțiile aflate în subordinea Primăriei Capitalei care se ocupă de evenimente culturale, au în acest an un buget total de 136 de milioane de lei.

Astfel, ARCUB primește 50 de milioane de lei, PROEDUS – 42,5 milioane de lei, iar CREART – 60 de milioane de lei.

CSM București are alocate 50 de milioane de lei, Clubul pentru Seniori și Centrul pentru Tineret – câte 25 de milioane lei, DGASMB – 550 de milioane lei, Poliția Locală – 67 milioane lei, ASSMB – 421 de milioane de lei, Administrația Străzilor – 200 de milioane de lei, ASPA – 12,6 milioane de lei, Administraţia Cimitirelor – 53 de milioane lei, ALPAB – 108 milioane de lei, iar Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic – 42 de milioane lei.

