Motivele pentru care Bulgaria este îngrijorată după importul de floarea soarelui din Argentina

Piaţa europeană a seminţelor de floarea‑soarelui a fost deja afectată de recolte mai slabe în Ucraina, România și alte ţări, iar asta a făcut ca importurile din Argentina să fie necesare pentru asigurarea materiei prime pentru fabricile de ulei.

În acest context, Bulgaria a primit deja prima navă cu 40.000 de tone de semințe de floarea-soarelui din Argentina, din totalul de 400.000 de tone programate să fie livrate în martie.

Semințele de floarea-soarelui din Argentina sunt mai ieftine decât cele din Bulgaria, iar comercianții de cereale se tem că vor da faliment. Mai simplu spus, dacă semințele din Argentina costă mai puțin, procesatorii din Bulgaria vor prefera importul, iar comercianții vor rămâne cu marfă mai scumpă în stoc.

Dar cea mai importantă problemă este legată de calitatea semințelor din Mercosur. Din acest motiv, producătorii locali de cereale au reacționat negativ la vestea importului din Argentina. Mai mult, Asociația Națională a Producătorilor de Cereale va cere verificarea reziduurilor de pesticide în floarea-soarelui argentiniană.

Yani Yanev, președintele Asociației Producătorilor de Uleiuri Vegetale și Procesatori de Culturi Oleaginoase din Bulgaria, a declarat că susține ideea unei verificări și, dacă vor fi găsite probleme, se vor lua măsuri. El a explicat că uleiul produs din materie primă argentiniană va fi destinat în principal exportului.

Amintim că Bulgaria este un producător important de floarea‑soarelui, cu o recoltă internă estimată la 1,5 milioane de tone anual. Cele 400.000 de tone din Argentina înseamnă aproximativ un sfert din producţia internă, un nivel neobişnuit de ridicat pentru importurile de materie primă. În acest context, unii producători bulgari de cereale au cerut verificări stricte de calitate pentru seminţele importate și au vorbit despre practici de dumping, adică prețuri sub nivelul pieței locale. Aceștia spun că volumul mare de import din Argentina va slăbi competitivitatea fermierilor bulgari.

Practic, cantitatea de semințe de floarea‑soarelui care va ajunge în Bulgaria din Argentina va influența inclusiv piețele din România și Ucraina și va pune presiune asupra prețurilor. Totuși, deocamdată nu se poate spune cu certitudine dacă prețurile vor crește sau vor scădea în România.

Ce este Mercosur și ce practici interzise în UE și în România sunt permise în America Latină

Amintim că majoritatea statelor UE au aprobat pe 9 ianuarie acordul de liber-schimb cu blocul Mercosur, în ciuda opoziției categorice din partea agricultorilor europeni și a Franței, care se tem de concurența produselor sud-americane mai ieftine pe piețele europene și cu standarde de calitate reduse, care pot pune în pericol sănătatea europenilor. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au împotrivit acordului, iar Belgia s-a abținut. În schimb, România a votat pentru.

Mercosur este un bloc economic și comercial sud-american, creat în 1991 pentru a facilita comerțul și integrarea între statele membre. În el sunt incluse următoarele state principale: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Pe scurt, în urma acordului UE-Mercosur, fermierii români vor avea de pierdut, pentru că, de exemplu, importurile de carne din Argentina și Brazilia vor beneficia de taxe reduse, ceea ce va pune presiune pe prețurile interne. Astfel, carnea românească va fi mai greu de vândut dacă e mai scumpă decât cea adusă din America Latină. Iar fermierii spun că există riscul ca producția românească să dispară în timp.

Foarte important, în țările Mercosur sunt permise practici interzise în UE, precum:

pesticide neautorizate în Europa

hormoni de creștere la carne

antibiotice folosite preventiv.

Aceste practici în producția de carne, permise în America Latină și interzise în UE, inclusiv în România, pot expune consumatorii europeni, inclusiv pe români, la riscuri pentru sănătate care nu se vor manifesta imediat, ci se vor acumula în timp, spun țările care nu sunt de acord cu Acordul Mercosur, precum Franța.

