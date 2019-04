Bunica Sofia a impresionat o țară întreagă pentru că la cei 83 de ani ai săi încă mai lucra la Grădiniţa cu Program Normal Leurda, din oraşul Motru. Bătrâna, care avea un contract de două ore pe zi, a fost dată afară de Inspectoratul Școlar Gorj.

De câteva zile, Inspectoratul Școlar are o nouă conducere.

Până luni, 1 aprilie, Sofia Chiţoran a fost cea mai bătrână angajată a IȘJ Gorj. De 40 de ani, ea se trezea în fiecare dimineață, înainte de ora 7, pentru ca preșcolarii să aibă căldură în clasă.

„Copilul dânsei m-a sunat şi mi-a zis că o să meargă la Casa de Pensii să vadă ce poate să mai primească la pensie şi ulterior mi-a spus că i-au pus un leu sau doi, aşteaptă decizia acasă. Am vorbit şi cu copiii, le-am spus că nu mai vine bunica Sofia şi mi-au spus că le pare rău, chiar erau ataşaţi de doamna. Venea şi copiii stăteau cu ea. Doamna îi iubea foarte mult. Astăzi am făcut eu curat, mâine o să fac, am mers la domnul primar să fac o solicitare să se deblocheze postul”, a declarat educatoarea Marcela Udrea, pentru sursa citată.