Indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut 560 de puncte (−1,2%), S&P 500 a scăzut cu 1,7%, iar Nasdaq Composite a înregistrat un declin de 2,3%. Înaintea declaraţiilor lui Trump, indicii se aflau pe creştere, Nasdaq atingând chiar un nou maxim istoric intraday.

„Se întâmplă niște lucruri foarte ciudate în China! Devin foarte ostili și trimit scrisori către țări din întreaga lume, spunând că vor să impună controale la export asupra fiecărui element de producție care are legătură cu metalele rare și, practic, orice altceva la care se pot gândi, chiar dacă nu este fabricat în China. Nimeni nu a mai văzut așa ceva, dar, în esență, ar „bloca” piețele și ar îngreuna viața fiecărei țări din lume, în special a Chinei”, a scris pe rețeaua Truth Social liderul SUA.

„Trebuia să mă întâlnesc cu preşedintele Xi în două săptămâni, la summitul APEC din Coreea de Sud, dar acum nu mai pare niciun motiv să o fac. Luăm în calcul o creştere masivă a tarifelor pentru produsele chinezești care intră în Statele Unite.”, a precizat președintele american.

Măsuri suplimentare, anunțate de Beijing

Beijingul a anunţat recent măsuri suplimentare de control asupra pieţei metalelor rare, obligând companiile străine să obţină licenţe de export pentru orice produs care conţine peste 0,1% din aceste materiale strategice.

Acțiunile americane ale cipurilor au fost puternic afectate, AMD scăzând cu 6%, iar Broadcom cu 4%.

Anterior, acțiunile chinezești au scăzut pe măsură ce Beijingul a intensificat presiunea în negocierile comerciale cu SUA.

China a emis noi restricții la exportul de metal rare și a luat măsuri pentru a impune o taxă portuară specială navelor americane. Beijingul a lansat, de asemenea, o anchetă antimonopol asupra companiei americane de cipuri Qualcomm, ale cărei acțiuni au scăzut cu 5%, vineri.

Prețul petrolului a scăzut, aurul a urcat

Pe de altă parte, aurul a urcat din nou peste 4.000 de dolari pe uncie, în timp ce prețul petrolului au scăzut, pe fondul blocajului bugetar al guvernului SUA, aflat deja în a zecea zi, fără semne de progres în negocierile dintre republicani şi democraţi.

Vineri, prețul petrolului a scăzut cu până la 4%, pe măsură ce trupele israeliene au început să se retragă din Gaza. Acestea se tranzacționează acum la cele mai scăzute niveluri de la Ziua Eliberării.

Bitcoin a crescut peste 122.000 de dolari înainte de a reveni la 118.200 de dolari din cauza amenințării lui Trump la adresa Chinei.

