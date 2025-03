Articol de Camilla Hodgson (Londra).

Pământurile rare ale Ucrainei ar valora 500 de miliarde de dolari

Președintele american l-a presat pe omologul său ucrainean să semneze un acord care ar permite SUA să beneficieze de resursele neexploatate ale Ucrainei – un acord care, în opinia sa, ar valora 500 de miliarde de dolari și care ar include petrolul și gazele, precum și resursele minerale ale Ucrainei. Președintele și-a exprimat însă un entuziasm deosebit pentru metalele rare din această țară, care sunt utilizate în produse care variază de la telefoane mobile la mașini electrice.

Interesul lui Trump pentru pământurile rare nu este nou. În 2017, el a semnat un ordin executiv privind asigurarea aprovizionării cu minerale esențiale, urmat în 2020 de un altul axat pe dominația Chinei în aprovizionarea cu elemente de pământuri rare. Interesul recent al lui Donald Trump de a obține controlul asupra Groenlandei provine, de asemenea, din resursele minerale ale țării. Dar sectorul pământurilor rare valora doar aproximativ 7 miliarde de dolari la nivel mondial în 2023, potrivit grupului de cercetare Project Blue. Iar în Ucraina nu există rezerve comerciale de pământuri rare, conform US Geological Survey. Totuși, Trump este hotărât să obțină o cotă mai mare din piața pământurilor rare. Potrivit experților din industrie, dominația chineză în rafinarea și producția acestor elemente reprezintă o amenințare pentru SUA, companiile occidentale și lanțurile lor de aprovizionare.

Ce sunt metalele din pământuri rare?

Există 17 elemente de pământuri rare care, în ciuda numelui lor, nu sunt deosebit de rare. Ele sunt vitale pentru tranziția către o energie curată și sunt utilizate într-o serie de industrii și produse, cum ar fi smartphone-urile, televizoarele, turbinele eoliene și convertizoarele catalitice din automobile.

Metalele se găsesc în unele roci poroase și depozite de argilă din întreaga lume, dar extragerea lor este costisitoare și implică un proces minier complicat. Ele sunt esențiale pentru producerea magneților permanenți care sunt utilizați la avioanele de luptă și la rachete. Prin urmare, ele figurează atât pe lista UE, cât și pe cea a SUA a mineralelor critice care includ litiul, nichelul și cobaltul.

Unde se găsesc în lume pământurile rare?

China deține ceva mai puțin de jumătate din rezervele mondiale de pământuri rare, iar Brazilia, India și Australia sunt, de asemenea, puncte fierbinți, conform US Geological Survey. O întrebare cheie pentru companii este dacă zăcămintele de pământuri rare sunt viabile din punct de vedere economic pentru exploatare. China este cel mai mare producător mondial de pământuri rare și controlează aproximativ 90% din capacitatea globală de prelucrare, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. Cea mai mare mină de pământuri rare este Bayan Obo din regiunea chineză Mongolia Interioară, care produce aceste metale împreună cu minereul de fier. SUA produc mai mult de 10% din pământurile rare extrase la nivel mondial, conform US Geological Survey. Dar companiile americane, cum ar fi MP Materials, trebuie să trimită metalul pe care îl extrag din SUA în China pentru prelucrare. Groenlanda are unele rezerve de pământuri rare viabile din punct de vedere comercial, dar nu este un producător de metale, conform US Geological Survey. Ucraina nu are rezerve comerciale cunoscute de pământuri rare, conform US Geological Survey.

În ciuda interesului lui Trump pentru pământurile rare din Ucraina, nu există mine active sau depozite în curs de dezvoltare în țară, potrivit Benchmark Mineral Intelligence. Deși pământurile rare nu sunt considerate rare, concentrația de metale găsite într-un anumit zăcământ este adesea insuficientă pentru a face exploatarea sitului viabilă din punct de vedere economic.

„Ceea ce este rar la ele este atunci când apar în concentrații mari”, a declarat Sally Gibson, profesor de petrologie și geochimie la Universitatea din Cambridge. Depozitele tind să aibă mai puțin de un kilometru în diametru, ceea ce le face dificil de găsit, a adăugat ea. Pământurile rare sunt de obicei extrase ca produs secundar al altor minerale mai cunoscute și utilizate pe scară largă, cum ar fi fierul și fosforul, alături de care se găsesc.

De ce sunt atât de greu de extras?

Producția de pământuri rare este extrem de complicată și costisitoare. Extragerea lor din roci și argilă și rafinarea lor într-un produs care poate fi utilizat în scopuri industriale este un proces îndelungat, deoarece metalele trebuie separate și purificate individual. Aceasta implică mai multe etape și este dificilă deoarece metalele au caracteristici chimice similare, ceea ce face ca separarea lor să fie deosebit de dificilă.

„Rafinarea este într-adevăr punctul în care lucrurile devin dificile”, a declarat Pierre Josso, director adjunct al Critical Minerals Intelligence Centre din Regatul Unit. „A reuși să le separăm în elemente individuale necesită mult timp și energie”.

Poate fi un proces murdar, deoarece o parte din minereul care conține pământuri rare conține elemente radioactive, cum ar fi toriul. Aceasta înseamnă că uzinele de prelucrare se pot trezi cu deșeuri radioactive, a căror eliminare este dificilă și costisitoare.

De ce China domină piața

China investește în rafinarea și prelucrarea pământurilor rare de 30 de ani și controlează 90% din capacitatea globală de prelucrare, conform Agenției Internaționale pentru Energie.

„Puteți extrage oriunde în lume, dar dacă nu construiți și capacitatea de topire și rafinare, veți trimite minereul în China pentru a fi rafinat”, a reierat Josso. Riscurile pentru companiile occidentale din cauza dominației Chinei asupra lanțului de aprovizionare sunt recunoscute de industrie.

„Am știut de mult timp că este o vulnerabilitate strategică, dar este o mare nevoie de capital pentru a construi procesarea intermediară (care include depozitarea și transportul)”, a declarat Gracelin Baskaran, director la Centrul American pentru Studii Strategice și Internaționale.

China a continuat, de asemenea, să producă pământuri rare la scară largă, în ciuda scăderii prețurilor, deoarece oferta depășește cererea. Creșterea ofertei chineze a fost mai rapidă decât cererea începând din 2020. Se preconizează că oferta excedentară va persista cel puțin până în 2026 sau 2027, potrivit Benchmark Mineral Intelligence.

De ce sunt importante pământurile rare

Guvernele occidentale sunt îngrijorate de dominația Chinei pe piața pământurilor rare din cauza importanței acestora într-o serie de sectoare, inclusiv cele considerate cruciale pentru securitatea națională, cum ar fi apărarea. Această dependență de China expune Occidentul la schimbări în politicile țării, care ar putea afecta lanțurile de aprovizionare și sănătatea companiilor care depind de aceste metale pentru produsele lor. Îngrijorările legate de China datează cel puțin din 2010, când Asociația Americană a Materialelor Magnetice a avertizat cu privire la o „criză iminentă a pământurilor rare” care, potrivit acesteia, reprezenta o amenințare la adresa economiei și securității naționale a SUA.

În ciuda acestor temeri, Occidentul nu a reacționat. De exemplu, UE încă nu produce niciun element extras din minereuri de pământuri rare. Conform Comisiei Europene, aceasta importă 98% din magneții săi din pământuri rare din China. China a demonstrat cum își poate exploata dominația pe piață în decembrie 2023, când a interzis exportul de tehnologie de prelucrare a pământurilor rare.

„Există unele părți ale procesării pe care Occidentul nici măcar nu a învățat să le facă”, a declarat Baskaran. „Suntem într-un moment foarte vulnerabil din punct de vedere geopolitic. Baza noastră industrială de apărare a slăbit atât de mult. Ne lipsește capacitatea de a crește producția de ceea ce avem nevoie.”

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

