Un obicei vechi, refăcut în noaptea dintre ani

În multe gospodării, calendarul de ceapă se face înainte de Revelion sau chiar în noaptea dintre ani. Tradiția spune că acest moment are o semnificație specială, iar semnele lăsate de ceapă pot arăta cum va fi anul agricol.

Gospodarii folosesc o ceapă sănătoasă, de obicei albă, care este desfăcută în 12 foi egale. Fiecare foaie reprezintă o lună din an, iar în fiecare se pune câte puțină sare. Foile sunt lăsate peste noapte, iar dimineața se observă cantitatea de umezeală adunată.

Conform tradiției, foile care strâng multă apă indică luni ploioase sau cu zăpadă, iar cele care rămân uscate arată perioade cu precipitații puține sau secetă. Interpretarea se face local, iar rezultatele diferă de la o zonă la alta.

Ce a arătat calendarul de ceapă 2026 în județul Mureș

În zona Reghin, județul Mureș, un grup de gospodine a refăcut tradiția și a ajuns la concluzia că anul 2026 nu va fi extrem de secetos, dar va avea luni cu ploi consistente, scrie AgroIntel.

Potrivit acestui calendar popular:

  • ianuarie ar fi o lună uscată
  • februarie și martie ar aduce precipitații
  • aprilie și iunie ar avea ploi moderate
  • iulie ar fi o lună bogată în ploi
  • august și septembrie ar fi mai secetoase
  • octombrie ar aduce din nou ploi
  • noiembrie și decembrie ar avea precipitații reduse

Interpretări diferite în județul Arad

În județul Arad, unii gospodari au ales o metodă ușor diferită, punând foile de ceapă pe hârtie absorbantă pentru o citire mai clară.

În această variantă, calendarul arată mai multe luni secetoase, cu ploi importante în februarie, aprilie, mai și octombrie. Alte gospodine din județ au ajuns la concluzii similare, semnalând un an mai dificil pentru agricultură în vestul țării.

Calendarul foilor de ceapă nu este o metodă științifică de prognoză a vremii, ci este parte din patrimoniul cultural al satului românesc și este privit mai degrabă ca un ritual care amintește cât de dependentă este agricultura de precipitații.

Chiar și cei care respectă tradiția spun că semnele din ceapă nu trebuie să alarmeze agricultorii, ci să le reamintească importanța apei pentru un an agricol bun.

