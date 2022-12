Autoritățile ucrainene au vorbit cu localnici despre încăpere. Potrivit mărturiilor acestora, alte victime ale torturii știau că minorii ucraineni au fost ținuți captivi de serviciile de securitate ruse, care au numit camera „celula copiilor”.

Copiii primeau puțină apă și mâncare și au fost supuși abuzului psihologic din partea răpitorilor ruși, care le-au spus că părinții lor i-au abandonat și că nu se vor mai întoarce niciodată acasă, au descris martorii citați de Lubineț.

A „children’s cell” was found in #Kherson



„For the first time we recorded a fact of torture against children,” said ombudsman Dmitro Lubinets. According to him, there was a special room for minors in one of the rooms for torture of civilians during the occupation of Kherson. pic.twitter.com/qUiKWc92t1