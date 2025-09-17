Friedrich Merz a menționat că recentele incursiuni cu drone ruseşti în spaţiul aerian polonez şi românesc fac parte dintr-o tendinţă de lungă durată de testare a limitelor Occidentului. „Putin testează de mult timp limitele, sabotează. Spionează, ucide, încearcă să ne destabilizeze. Rusia vrea să destabilizeze societăţile noastre”, a transmis cancelarul german.

Fridrich Merz a subliniat că o capitulare a Ucrainei în faţa Rusiei este inacceptabilă. „O pace dictată, o pace fără libertate, l-ar încuraja pe Putin să caute următoarea ţintă”, a avertizat el.

Merz l-a calificat recent pe Putin drept „cel mai mare criminal de război al timpurilor noastre”, iar, în replică, liderul de la Kremlin a dat vina pe Occident pentru războiul pe care el însuși l-a pornit împotriva Ucrainei.

Sprijinul oferit de Guvernul german pentru Ucraina a atras noi critici din partea partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a cărui colideră, Alice Weidel, l-a acuzat pe Friedrich Merz că „se dă drept un politician global şi o căpetenie de război”.

Jens Spahn, un aliat al lui Merz, a spus la rândul lui că Weidel se transformă în „a cincea coloană” a Rusiei, adică o provocatoare și diversionistă care acționează în interesele Kremlinului, nu ale Germaniei și ale Occidentului. Extrema-dreaptă și extrema-stângă din Europa, inclusiv din România, promovează în general narative desprinse din propaganda Kremlinului și străine intereselor naționale.

