„(N.r. Putin) Este un criminal de război. Este probabil cel mai rău criminal de război al timpurilor noastre”, a spus Friedrich Merz, în timpul unui interviu pentru televiziunea Sat.1.

„Pur și simplu trebuie să fim clari în ceea ce privește modul în care să tratăm criminalii de război. Nu există loc pentru clemență”, a continuat Friedrich Merz.

În calitate de cancelar, Merz a acuzat deja Rusia de „crime de război grave” și „terorism împotriva civililor”. Însă caracterizarea personală a liderului rus drept „posibil cel mai grav criminal de război al timpurilor noastre” este nouă.

În martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin sub suspiciunea de deportare ilegală a unor copii din Ucraina și transfer ilegal de persoane de pe teritoriul Ucrainei în Federația Rusă.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, duminică, că războiul din Ucraina va dura mult timp, având în vedere faptul că, de obicei, conflictele se încheie cu o înfrângere militară sau cu epuizarea economică.

