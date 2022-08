„Nu suntem în vârful ierarhiei salarizării. Suntem chiar un pic sub medie la nivel de Ministerul Muncii, recent am și pierdut 4-5 colegi. Suntem undeva la 3.500 de lei salariul mediu net. Secretarul general are plata ca la toate ministerele, nu are un salariu mai mare. Nu mai știu exact, e un coeficient de 7 sau 8 înmulțit cu salariul minim, care e blocat la nivel de 2018”, a spus Budăi.

În România, salariul mediu brut este de 6.358 de lei, potrivit celor mai recente date comunicate de Institutul Național de Statistică, iar salariul mediu net este de 3.928 de lei.

Salariul minim, majorat din ianuarie 2023

Marius Budăi a menționat că salariul minim pe economie va fi majorat anul viitor. „În septembrie voi convoca partenerii sociali, să căutăm o soluție, așa încât la 1 ianuarie salariul minim să fie iar majorat”, a afirmat ministrul muncii, care nu a oferit și un procent.

În urmă cu o săptămână, Marius Budăi declara la Realitatea Plus că salariul minim brut pe economie va crește cu 200 de lei de la 1 ianuarie 2023. Salariul minim va crește practic aproape cu rata inflației, care acum a ajuns la 15%, iar discuțiile concrete din coaliția de guvernare privind majorarea vor începe după 1 septembrie.

De la 1 ianuarie 2022, salariul minim brut în România este de 2.550 de lei, ceea ce înseamnă că angajatul primește acum în mână un salariu net de 1.524 de lei în fiecare lună.

