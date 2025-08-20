Potrivit The Guardian, prima postare a contului a fost un videoclip de 27 de secunde cu mesajul „America, ne-am întors! Ce mai faci, TikTok?”.

Trump a devenit mai favorabil față de TikTok, fiind de părere că l-a ajutat să câștige alegerile din 2024. Contul său personal are 15,1 milioane de urmăritori, deși ultima postare a fost pe 5 noiembrie 2024, în ziua alegerilor.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a declarat: „Administrația Trump se angajează să comunice succesele istorice pe care președintele Trump le-a adus poporului american cu cât mai multe audiențe și platforme posibile”.

Legea cere vânzarea TikTok

O lege federală care cerea vânzarea TikTok sau interzicerea sa din motive de securitate națională trebuia să intre în vigoare cu o zi înainte de inaugurarea lui Trump pe 20 ianuarie.

Însă președintele american a amânat interdicția.

Trump a extins pentru a treia oară termenul limită pentru ca populara aplicație de partajare video să găsească un cumpărător non-chinez sau să fie interzisă în Statele Unite.

Această prelungire expiră la mijlocul lunii septembrie.

Schimbarea de poziție a lui Trump

Ideea interzicerii TikTok a apărut cu Trump în 2020, care a spus că aplicația deținută de chinezi reprezenta un pericol pentru securitatea națională.

Recomandări „Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

A devenit rapid o problemă bipartizană și Congresul a votat covârșitor pentru interzicerea aplicației anul trecut.

Trump și-a schimbat poziția față de TikTok după ce s-a alăturat aplicației în timpul campaniei prezidențiale de anul trecut.

El a adunat aproape 15 milioane de urmăritori, ba chiar l-a și găzduit pe CEO-ul TikTok, Shou Zi Chew, la proprietatea sa Mar-a-Lago din Florida.

Chew a participat și la inaugurarea lui Trump.

Popularitatea TikTok în SUA și popularitatea lui Donald Trump pe rețelele sociale

TikTok este o aplicație de social media extrem de populară, cu 170 de milioane de utilizatori în SUA.

ByteDance, compania-mamă a TikTok, a declarat în aprilie că a fost în discuții cu guvernul SUA cu privire la găsirea unei soluții pentru intrarea totală în legalitate a aplicației.

Contul oficial al Casei Albe pe X (fostul Twitter) are 2,4 milioane de urmăritori, în timp ce pe Instagram are 9,3 milioane.

Contul personal al lui Trump pe X are 108,5 milioane de urmăritori, deși platforma sa preferată de social media este Truth Social, pe care o deține, unde are 10,6 milioane de urmăritori.

Rămâne de văzut cum va evolua situația TikTok în SUA sub administrația Trump și dacă platforma va reuși să evite o interdicție sau o vânzare forțată.

Recomandări De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

Deocamdată, lansarea contului oficial al Casei Albe pe TikTok sugerează o abordare mai deschisă față de aplicația chineză.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE