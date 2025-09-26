Venituri mai mari pentru absolvenții de facultate

Potrivit datelor prezentate în raportul Comisiei Europene „Investițiile în educație 2025” și Eurostat, absolvenții de universitate câștigă în medie cu 51% mai mult decât cei cu educație medie și cu 148% mai mult decât cei cu un nivel scăzut de educație.

La nivelul Uniunii Europene, media arată că „absolvenții de universitate din UE câștigă cu 38% mai mult decât cei cu studii medii și cu 68% mai mult decât cei cu studii scăzute”.

Diferența este însă mult mai accentuată în Europa de Est, iar România se află în topul țărilor unde o diplomă universitară oferă un avantaj substanțial.

Conform Eurostat, venitul net anual median în România pentru persoanele cu studii superioare este de 12.463 €, mult peste nivelul celor cu educație medie (8.241 euro) sau scăzută (5.024 euro). Totuși, acest câștig rămâne printre cele mai mici din UE pentru absolvenții de facultate, comparativ cu statele vest-europene.

Printre cele mai mari cinci economii ale Europei, diferența de venituri dintre cei cu niveluri de educație ridicate și medii este moderată și apropiată de media zonei euro (31%).

România, printre țările cu decalaje mari între nivelurile de educație

În șapte țări europene, printre care și România, „absolvenții cu studii superioare câștigă cel puțin de două ori mai mult decât cei cu un nivel scăzut de educație: Bulgaria (+178%), România (+148%), Serbia (+114%), Turcia (+111%), Albania (+108%), Macedonia de Nord (+106%) și Muntenegru (+100%)”.

Aceste discrepanțe mari sunt asociate cu niveluri mai scăzute ale salariilor minime și cu piețe ale muncii mai puțin reglementate.

În schimb, în țările nordice diferențele sunt mult mai mici, variind între 14% în Islanda și 36% în Finlanda.

Pe lângă Turcia (62%) și Lituania (57%), diferențe mari apar în Albania (54%), România (51%), Bulgaria și Muntenegru (câte 48%), Letonia (44%) și Serbia (40%). În aceste țări, deținerea unei diplome universitare oferă un avantaj substanțial la venituri.

În România însă, lipsa acestor mecanisme de protecție face ca educația superioară să fie principalul factor care determină accesul la salarii mai mari.

Asta în condițiile în care datele Eurostat arată că România are cel mai mic număr de persoane cu studii superioare din Europa.

Datele din 2022 arătau că doar 17,4% dintre românii cu vârste între 25 și 74 de ani aveau studii superioare, în timp ce media europeană este de 32%. Cei mai mulți români, peste 60% aveau studii medii, iar aproape 22% nu aveau nici măcar studii liceale.

Mai mult, un raport arată că tinerii români nu vor nici să studieze, nici să muncească (NEET).

Iar mii de locuri la universitate au rămas neocupate.

Dacă în țările nordice diferențele salariale între nivelurile de educație sunt temperate de politicile sociale, în România o diplomă universitară poate însemna un salariu de peste două ori mai mare decât în cazul celor fără studii.

