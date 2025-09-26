Venituri mai mari pentru absolvenții de facultate

Potrivit datelor prezentate în raportul Comisiei Europene „Investițiile în educație 2025” și Eurostat, absolvenții de universitate câștigă în medie cu 51% mai mult decât cei cu educație medie și cu 148% mai mult decât cei cu un nivel scăzut de educație.

La nivelul Uniunii Europene, media arată că „absolvenții de universitate din UE câștigă cu 38% mai mult decât cei cu studii medii și cu 68% mai mult decât cei cu studii scăzute”. 

Diferența este însă mult mai accentuată în Europa de Est, iar România se află în topul țărilor unde o diplomă universitară oferă un avantaj substanțial.

Conform Eurostat, venitul net anual median în România pentru persoanele cu studii superioare este de 12.463 €, mult peste nivelul celor cu educație medie (8.241 euro) sau scăzută (5.024 euro). Totuși, acest câștig rămâne printre cele mai mici din UE pentru absolvenții de facultate, comparativ cu statele vest-europene.

Printre cele mai mari cinci economii ale Europei, diferența de venituri dintre cei cu niveluri de educație ridicate și medii este moderată și apropiată de media zonei euro (31%).

România, printre țările cu decalaje mari între nivelurile de educație

Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
Recomandări
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

În șapte țări europene, printre care și România, „absolvenții cu studii superioare câștigă cel puțin de două ori mai mult decât cei cu un nivel scăzut de educație: Bulgaria (+178%), România (+148%), Serbia (+114%), Turcia (+111%), Albania (+108%), Macedonia de Nord (+106%) și Muntenegru (+100%)”.

Aceste discrepanțe mari sunt asociate cu niveluri mai scăzute ale salariilor minime și cu piețe ale muncii mai puțin reglementate. 

În schimb, în țările nordice diferențele sunt mult mai mici, variind între 14% în Islanda și 36% în Finlanda.

Pe lângă Turcia (62%) și Lituania (57%), diferențe mari apar în Albania (54%), România (51%), Bulgaria și Muntenegru (câte 48%), Letonia (44%) și Serbia (40%). În aceste țări, deținerea unei diplome universitare oferă un avantaj substanțial la venituri.

În România însă, lipsa acestor mecanisme de protecție face ca educația superioară să fie principalul factor care determină accesul la salarii mai mari.

Asta în condițiile în care datele Eurostat arată că România are cel mai mic număr de persoane cu studii superioare din Europa.

Datele din 2022 arătau că doar 17,4% dintre românii cu vârste între 25 și 74 de ani aveau studii superioare, în timp ce media europeană este de 32%. Cei mai mulți români, peste 60% aveau studii medii, iar aproape 22% nu aveau nici măcar studii liceale.  

Mai mult, un raport arată că tinerii români nu vor nici să studieze, nici să muncească (NEET). 

Iar mii de locuri la universitate au rămas neocupate.

Dacă în țările nordice diferențele salariale între nivelurile de educație sunt temperate de politicile sociale, în România o diplomă universitară poate însemna un salariu de peste două ori mai mare decât în cazul celor fără studii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Preoți din Moldova, plătiți de Rusia cu carduri bancare și pelerinaje la Moscova. Cum a fost folosită Biserica pentru a influența alegerile

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan vine cu cea mai bună veste a anului! Românii nici că s-au așteptat la așa decizie. Nimeni NU spera la asta tocmai acum. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp a făcut mare vâlvă
Viva.ro
Ilie Bolojan vine cu cea mai bună veste a anului! Românii nici că s-au așteptat la așa decizie. Nimeni NU spera la asta tocmai acum. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp a făcut mare vâlvă
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Raluca Bădulescu și Florin Stamin, PRIMELE DECLARAȚII după ce au fost eliminați de la Asia Express 2025! Ce au mărturisit cei doi: "Mi-a părut rău și am crezut că i-am dezamăgit pentru că..."
Elle.ro
Raluca Bădulescu și Florin Stamin, PRIMELE DECLARAȚII după ce au fost eliminați de la Asia Express 2025! Ce au mărturisit cei doi: "Mi-a părut rău și am crezut că i-am dezamăgit pentru că..."
gsp
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
GSP.RO
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
Răsturnare: instanța a schimbat decizia în cazul lui Toto Dumitrescu
GSP.RO
Răsturnare: instanța a schimbat decizia în cazul lui Toto Dumitrescu
Parteneri
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Libertateapentrufemei.ro
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Dosarul șefului CFR la care DNA lucrează din 2023. Din cauza întârzierii, un proces de concediere a fost suspendat mai mult de doi ani
Știri România 11:30
Dosarul șefului CFR la care DNA lucrează din 2023. Din cauza întârzierii, un proces de concediere a fost suspendat mai mult de doi ani
Cod galben de vânt puternic într-un județ din țară. Vor fi rafale de 90 km/h
Știri România 11:05
Cod galben de vânt puternic într-un județ din țară. Vor fi rafale de 90 km/h
Parteneri
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Adevarul.ro
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
Fanatik.ro
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă

Monden

Cum a apărut Roxana Nemeș în spital, după ce a născut gemeni. Nici zâmbetul și nici machiajul nu îi lipsesc de pe față
Stiri Mondene 11:08
Cum a apărut Roxana Nemeș în spital, după ce a născut gemeni. Nici zâmbetul și nici machiajul nu îi lipsesc de pe față
Numele familiei Măruță apare într-un scandal legat de animalele fără adăpost: „Interpretări greșite”
Stiri Mondene 10:35
Numele familiei Măruță apare într-un scandal legat de animalele fără adăpost: „Interpretări greșite”
Parteneri
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Elle.ro
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Paula Seling, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre fiica adoptivă: „Ea este un copil foarte iubit”. Ce pasiune are Elena
TVMania.ro
Paula Seling, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre fiica adoptivă: „Ea este un copil foarte iubit”. Ce pasiune are Elena
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
ObservatorNews.ro
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
A luat bronz la Mondiale, iar antrenorul le bate obrazul celor de la Steaua: „E urât ce fac!” + „Alerga cu fesul în cap pe plajă, iar colegele se relaxau pe șezlong”
GSP.ro
A luat bronz la Mondiale, iar antrenorul le bate obrazul celor de la Steaua: „E urât ce fac!” + „Alerga cu fesul în cap pe plajă, iar colegele se relaxau pe șezlong”
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
GSP.ro
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
Parteneri
METEO: Cum va fi vremea în octombrie. Temperaturi mai mici decât cele normale în prima săptămână
Mediafax.ro
METEO: Cum va fi vremea în octombrie. Temperaturi mai mici decât cele normale în prima săptămână
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Wowbiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
KanalD.ro
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă

Politic

Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru este „o chestiune personală”. Noile declarații ale președintelui despre eveniment: „Gândim absolut la fel”
Politică 09:44
Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru este „o chestiune personală”. Noile declarații ale președintelui despre eveniment: „Gândim absolut la fel”
La ce oră se deschid secțiile de votare la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Politică 08:00
La ce oră se deschid secțiile de votare la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe în administrație
Fanatik.ro
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe în administrație
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt