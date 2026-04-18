Primăvara aduce vești bune pentru cultivatorii de cireși din România. După ce producția de anul trecut a fost compromisă de brumă, acest sezon promite o recoltă bogată, iar prețurile ar putea scădea la 30–40 de lei pe kilogram, potrivit Observator News.

În județul Gorj, livezile sunt pline de cireși înfloriți, iar agricultorii privesc cu optimism sezonul. Gheorghe Sichitiu, un pomicultor cu 12 ani de experiență și 55 de pomi în livada sa, a explicat: „Anul trecut a venit şi ne-a dat bruma exact când deja era formată şi se uscaseră cireşele. Florile văd că toate sunt prinse, nu sunt ca să pice. Bine ar fi să fie ieftine ca să avem cu ce să hrănim, să ne mândrim”.»

Condițiile meteo favorabile din ultima perioadă au încurajat speranțele fermierilor. „Am scăpat de problemele cu îngheţul, sperăm să nu mai vină nicio noapte rece în perioada următoare. Ne îndreptăm totuşi spre vară şi toată lumea gândeşte pozitiv, sperăm că vom avea producţii foarte bune de cireşi anul acesta”, a declarat Alin Petrică, director adjunct la Direcţia Agricolă.

Un alt pomicultor, Ion Horpotan, estimează că primele cireșe românești vor apărea după 20 mai, iar în funcție de cantitățile disponibile, prețul pe kilogram ar putea varia între 30 și 40 de lei. „Cireşi de 1 mai sunt puţini”, a adăugat acesta.

În acest moment, piețele din România sunt dominate de cireșe de import, dar producătorii locali sunt optimiști că, odată cu recolta bogată, vor putea oferi consumatorilor produse proaspete și accesibile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE