Prețuri pentru toate bugetele

Cele mai accesibile sunt brățările și mărțișoarele tradiționale, expuse în coșuri împletite sau pe panouri. Un model simplu costă 3 lei, potrivit etichetelor afișate la standuri. Sunt variante clasice, cu șnur roșu-alb și mici simboluri florale sau elemente decorative.

Pentru cei care vor o variantă puțin mai elegantă, mărțișoarele ambalate în cutiuțe roșii sunt disponibile la 5 lei. Pe afiș apare mențiunea „Cutie + broșă + șnur”, ceea ce le face potrivite pentru a fi oferite cadou.

Alte modele, inclusiv cele cu flori decorative și mesaje precum „O primăvară frumoasă”, sunt vândute cu 4 lei bucata.

La polul opus, pentru cei care caută ceva special, broșele pictate manual ajung la 30 de lei. Acestea sunt expuse separat și au un design mai elaborat, fiind încadrate ca produse artizanale.

Tablouri decorative cu aranjamente florale realizate manual, înrămate în lemn, expuse la prețul de 50 de lei bucata.

Legenda mărțișorului

Ziua de mărțișor, 1 Martie, are două legende cunoscute și astăzi, care dezvăluie cum au apărut primii vestitori ai primăverii și care este legătura cu culorile clasice ale mărțișorului, alb și roșu.

Prima legendă a mărțișorului spune că Soarele, pus de Dumnezeu să lumineze și să încălzească pământul, a fost furat de un zmeu timp de trei anotimpuri, până în timpul iernii, când un viteaz a mers să-l înfrunte pe zmeu și a eliberat Soarele.

În timpul luptei, viteazul a fost rănit, iar sângele i s-a scurs pe zăpada albă. După ce zăpada s-a topit, în locul respectiv au răsărit ghiocei, vestitori ai primăverii.

A doua legendă a mărțișorului povestește cum Primăvara, aflată la plimbare la marginea pădurii, a văzut un ghiocel pe care l-a îngrijit, i-a îndepărtat zăpada din jur, totul pentru a-l ajuta să crească. Însă Primăvara a fost pedepsită de Iarna rece, care a trimis ger și zăpadă, iar ghiocelul a înghețat.

Primăvara a vrut să-i țină de cald ghiocelului cu mâinile, dar s-a rănit la un deget și i-au curs câteva picături de sânge peste ghiocel și peste zăpada din jurul ei. Ghiocelul și-a revenit și astfel Primăvara a învins Iarna.

Ce semnifică șnurul de Mărțișor

Tradiția spune că firul mărțișorului ar fi fost tors de însăși Baba Dochia în timp ce urca cu oile la munte și, asemenea Ursitoarelor care torc firul vieţii copilului la naştere, Baba Dochia torcea firul anului primăvara, la naşterea timpului calendaristic.

La început, mărţişorul a avut un şnur împletit dintr-un fir alb şi unul negru, acesta din urmă fiind înlocuit în timp cu un fir roşu.Se spune că roșul protejează de rele şi exprimă iubirea în credinţa populară, în timp ce albul semnifică puritate şi energie. Totodată, roşul ar putea simboliza vitalitatea femeii, iar albul înţelepciunea bărbatului, ceea ce înseamnă că șnurul mărțișorului exprimă împletirea inseparabilă a celor două principii.

Coșarul, trifoiul cu patru foi și ghiocelul sunt printre cele mai frecvent întâlnite simboluri folosite pentru mărțișoare. Dacă ghiocelul este considerat vestitorul primăverii, iar trifoiul cu patru foi este un simbol al norocului tocmai pentru că este foarte rar întâlnit, despre coșar și potcoavă nu se știu prea multe lucruri.







