Ovacik este recunoscut pentru peisajele sale montane spectaculoase, fiind considerat oficial unul dintre cele mai înzăpezite locuri din Turcia. În urma poziției sale geografice, între lanțurile muntoase Munzur, districtul primește cantități masive de precipitații sub formă de zăpadă în fiecare iarnă. El se află constant în topul măsurătorilor Serviciului Meteorologic de Stat al Turciei pentru cele mai mari înălțimi ale stratului de zăpadă din țară.

Din cauza ninsorilor continue din 12-13 ianuarie, grosimea stratului de zăpadă în centrul districtului Ovacik a ajuns la 1,5 metri, în unele locuri. Casele, vehiculele și drumurile au fost acoperite de zăpadă, potrivit presei locale.

Cu toate acestea, pentru localnici, un strat de zăpadă de 1-1,5 metri este considerat „normal” sau chiar puțin, aceștia fiind obișnuiți cu ierni mult mai dure.