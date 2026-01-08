„Asta este imaginea pe care o vede prin parbriz deserventul unei autofreze de mare capacitate, în timpul intervenţiilor pe drumurile montane. Imagini surprinse astăzi, 8.01.2026, pe DN 67C – Rânca”, au transmis, joi seară, pe Facebook, reprezentanţii DRDP Craiova, care au distribuit imagini cu o autofreză în timp ce intervine.

Aceștia explică faptul că autofreza este un utilaj specializat pentru deszăpezire în condiţii dificile, fiind capabilă să îndepărteze volume foarte mari de zăpadă, inclusiv zăpada întărită sau acumulările formate în urma viscolului.

Utilajul funcţionează prin frezarea zăpezii şi evacuarea ei la distanţă, în afara părţii carosabile, prevenind astfel reîngustarea drumului.

Utilajul este folosit pentru:

asigurarea gabaritului părții carosabile, prin îndepărtarea zăpezii împinse pe acostament de lamele de deszăpezire;

intervenții în zone cu strat mare de zăpadă sau în sectoare puternic viscolite;

traversarea și degajarea drumurilor montane închise temporar circulației pe perioada iernii, cum este DN 67C – Transalpina.

Totodată, se precizează că fiecare Direcție Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) are în administrare mai multe astfel de utilaje, care sunt mobilizate rapid, în funcție de necesități, în zonele cele mai afectate de condițiile meteo.

Mai multe județe din țară sunt, începând de astăzi, sub coduri portocalii și galbene de zăpadă viscolită, ninsoare și ger, iar temperaturile vor scădea simțitor, a anunțat, joi, Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Meteorologii spun că de joi seara, vremea se va răci accentuat şi va deveni geroasă, în mai multe zone din țară, iar minimele vor ajunge la -15 grade Celsius. Şi în Bucureşti, vremea se va răci şi sunt aşteptate ninsori.





