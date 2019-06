Cătălin Botezatu, declarație despre nunta lui Radu Mazăre. „I-aș face un costum în regim de urgență”

Cererea de cununie a lui Radu Mazăre a fost aprobată de conducerea Penitenciarului Rahova, acolo unde acesta se află închisoare.

Data cununiei lui Radu Mazăre cu iubita sa, Roxana Mihalache, urmează să fie fixată în funcție de disponibilitatea Primăriei sectorului 5.

Creatorul de modă Cătălin Botezatu s-a arătat dipus să-i facă un costum de mire lui Radu Mazăre, dacă acesta își dorește.

„Normal că dacă Radu şi-ar dori un costum semnat de Cătălin Botezatu i-aş face un costum în regim de urgenţă… Ei se iubesc de foarte mulţi ani. Ea i-a fost alături, este o fată minunată. Am cunoscut-o, am colaborat… şi nu pentru că era iubita lui Radu Mazăre, ci pentru că era o fată care merita să fie ajutată. Are nişte calităţi extraordinare. Faptul că a rămas lângă Radu Mazăre înseamnă că îl iubeşte”, a spus designerul la un post de televiziune, potrivit spynews.ro.

Creatorul de modă a vorbit și despre relația sa cu Radu Mazăre.

„Eu l-am cunoscut pe Radu Mazăre. Pot spune că mi-a fost prieten şi e firesc să îmi pese de un om. Normal că, dacă se poate, am vorbit ieri cu un apropiat de-al lui, o să mă duc. Nu cred că are nevoie de nimic, doar de susţinere. Are nevoie de susţinere din partea prietenilor, din partea familiei şi indiferent de ce e, nu judec pe mine. Lăsând asta la o parte, întotdeauna există o prezumţie de nevinovăţie. (…) Era special şi ieşit din comun. Făcea ceva. Să nu uităm ce a făcut pentru constănţeni. Oamenii uită binele făcut ani de zile. Mai departe, lucrurile legate de situaţia lui de acum nu le cunosc şi nu vreau să intru în profunzime. Pentru mine rămâne omul Radu Mazăre, un prieten”, a afirmat el.







Citește mai multe despre Radu Mazăre pe Libertatea.