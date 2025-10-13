Românii cumpără mai devreme anvelopele de iarnă, ca să evite scumpirile

Datele centralizate de AutoEco arată că cererea pentru anvelopele de iarnă a început cu aproape o lună mai devreme decât anul trecut, tendință influențată de temperaturile scăzute încă din septembrie și de o planificare mai atentă a achizițiilor.

Specialiștii remarcă o revenire la comportamentul preventiv al șoferilor, tot mai mulți români cumpărând anvelope dedicate sezonului rece înainte de luna noiembrie. În prezent, aproximativ 65% dintre comenzile din această perioadă sunt pentru anvelope de iarnă, restul vizând modele „all season”. Cele mai căutate dimensiuni sunt pentru autoturismele populare, Dacia Logan, Volkswagen Golf, Ford Focus, dar și pentru SUV-urile compacte.

„Clienții sunt mai atenți la siguranță și la costurile reale ale utilizării mașinii în sezonul rece. O anvelopă dedicată iernii oferă o aderență superioară pe carosabil ud sau rece și reduce distanța de frânare cu până la 10 metri la 50 km/h, comparativ cu o anvelopă de vară. În același timp, planificarea cumpărăturilor în afara sezonului de vârf aduce economii de până la 200 de lei pe set și elimină riscul de a nu mai găsi dimensiunea dorită”, a transmis Costin Stan, directorul general al AutoEco, potrivit Agerpres.

El estimează o creștere de 20 – 25% a vânzărilor de anvelope de iarnă în acest sezon, odată cu revenirea la un stil de achiziție rațional și orientat spre prevenție.

În noiembrie pot urca și cu 15% față de anul trecut

Față de sezonul trecut, prețurile anvelopelor de iarnă au crescut cu 5 – 8%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la mărcile premium – Michelin, Continental, Bridgestone -pe fondul majorării costurilor de producție și transport. În segmentul „mid-range” și „economy”, care include mărci precum Kumho, Debica, Hankook, Minerva și Sailun, creșterile au fost moderate, între 2 și 3%.

„În perioada de vârf, noiembrie – decembrie, prețurile pot urca suplimentar cu 10 – 15%, în special pentru dimensiunile populare, cum ar fi 205/55 R16. Cei care cumpără la începutul sezonului pot economisi între 100 și 200 de lei pe set, în funcție de marcă și dimensiune”, se arată în comunicat.

Specialiștii recomandă montarea anvelopelor de iarnă imediat ce temperaturile scad constant sub 7 grade Celsius, chiar dacă nu a nins. „Alegerea anvelopelor potrivite asigură un nivel superior de siguranță și eficiență, printr-o aderență mai bună și un consum redus de combustibil. Testele arată că distanța de frânare pe carosabil rece poate fi semnificativ mai scurtă, diferență care poate preveni accidentele minore și costurile aferente reparațiilor”, subliniază experții.

Când trebuie montate anvelopele de iarnă

Mulți șoferi cred că mașinile trebuie echipate cu cauciucurile de iarnă până la 1 noiembrie, în timp ce alții sunt convinși că această operațiune ar trebui făcută până cel târziu la 15 noiembrie. În Codul Rutier nu este stipulată o dată anume la care automobilele ar trebui echipate de iarnă, de unde și confuzia care se creează în jurul acestei probleme.

Obligativitatea dotării autovehiculelor cu cauciucuri destinate sezonului rece nu depinde de o anumită dată calendaristică și nici o limită de temperatură care să declanșeze acest proces, ci ține strict de condiţiile meteorologice.

Potrivit Ordonanței de Guvern nr. 5/2011 pentru modificarea și completarea OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în 2022, este interzisă circulaţia mașinilor care nu sunt dotate cu anvelope de iarnă pe drumurile publice dacă acestea sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei.

Ce amenzi riști dacă nu îți echipezi mașina cu anvelope de iarnă

Dacă vei fi surprins că circuli cu mașina neechipată adecvat pentru iarnă, în condițiile prevăzute de lege, riști o penalizare cuprinsă între 9 și 20 de puncte de amendă.

Asta se traduce printr-o sancțiune de la 1.485 până la 3.300 de lei. În afară de amendă, ca măsură suplimentară, polițiștii de la „Rutieră” îți vor reține și certificatul de înmatriculare al mașinii.

Mai mult decât atât, în situația deloc fericită de a fi implicat într-un accident de circulație, iar mașina ta nu este echipată cu cauciucuri de iarnă, nu vei beneficia de despăgubirile acordate de firma de asigurare pentru daune și piese.

Ce tipuri de anvelope de iarnă există

Ca să eviți amenda, dar mai ales ca să circuli în condiții siguranță, trebuie să ai pe mașină un anumit set de anvelope de iarnă, indiferent de denumirea lor comercială. Astfel, cauciucurile care îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă prevăzute în legislația națională rutieră în vigoare trebuie să fie marcate cu literele M (mud = noroi) și S (snow = zăpadă), sub forma M+S, M.S sau M&S.

Sunt legale și cauciucurile „all-season”, condiția fiind să aibă marcajele menționate anterior. În privinţa dezavantajelor, trebuie menţionat că eficienţa şi siguranța anvelopelor all season este mai scăzută decât cea a pneurilor de iarnă pe drumurile acoperite cu zăpadă abundentă.

