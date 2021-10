O tragedie rară, dar cu repetiție. Cazul lui Alec Baldwin amintește de moartea fiului lui Bruce Lee

O femeie și-a pierdut viața în timpul filmărilor la westernul „Rust”, după ce actorul Alec Baldwin a tras cu o armă de recuzită, iar regizorul peliculei, Joel Souza, a fost rănit și a ajuns la spital.

„Nimeni nu ar trebui să fie ucis vreodată de o armă pe un platou de filmare”, a transmis Shannon Lee, sora lui Brandon Lee, pe contul oficial de Twitter al regretatului actor. Aceasta a mai scris că este alături de familia Halynei Hutchins și a lui Joel Souza și de toți cei implicați în incidentul de la filmul „Rust”.

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔