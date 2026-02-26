Premierul ungar a publicat joi dimineață textul scrisorii pe pagina sa de Facebook. În document se afirmă că, potrivit lui Orban, Zelenski nu a reușit timp de patru ani să accepte poziția guvernului ungar față de războiul ruso-ucrainean.

El susține că Ucraina încearcă de patru ani „să forțeze Ungaria” să intre în război, obținând în acest scop sprijinul Bruxelles-ului și al opoziției ungare.

Potrivit lui Orban, „Zelenski, Bruxelles-ul și opoziția ungară” ar acționa coordonat pentru a aduce la putere în Ungaria un guvern „prietenos cu Ucraina”.

„În ultimele zile ați oprit conducta de petrol Drujba, esențială pentru aprovizionarea energetică a Ungariei. Acțiunile dumneavoastră sunt contrare intereselor Ungariei și pun în pericol aprovizionarea sigură și la prețuri accesibile cu energie a familiilor maghiare. De aceea, vă cer să vă schimbați politica antimaghiară!”, a scris Viktor Orban în scrisoarea adresată lui Zelenski.

Premierul a afirmat că maghiarii nu sunt responsabili pentru situația în care a ajuns Ucraina.

„Ne pare rău pentru poporul ucrainean, dar nu dorim să participăm la război. Nu vrem să finanțăm luptele și nu vrem să plătim mai mult pentru energie”, a adăugat Orban.

În scrisoare, el i-a cerut lui Zelenski să redeschidă imediat conducta Drujba și „să se abțină de la alte atacuri împotriva securității energetice a Ungariei”.

Conducta de petrol Drujba a fost lovită în ianuarie de un bombardament rusesc, în urma căruia s-au oprit livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia.

Cu numai o zi în urmă, premierul Ungariei, Viktor Orban, a repetat, la forumul public de la Sulysap, amenințarea pe care a mai făcut-o anterior, respectiv că va bloca suma de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Din cauza scăderii importurilor, compania petrolieră ungară MOL Group a solicitat guvernului, la începutul săptămânii trecute, eliberarea rezervelor strategice de petrol, măsură aprobată ulterior de cabinet.

Guvernul ungar intenționează să compenseze petrolul rusesc prin livrări maritime, prin conducta Adria din Croația.

Guvernul ungar susține că Ucraina întârzie în mod intenționat reluarea transporturilor de petrol prin conducta Drujba. Livrările către Slovacia ar fi trebuit inițial să fie reluate pe 25 februarie, însă Ucraina le-a amânat cu încă o zi, până pe 26 februarie, iar Ministerul Economiei slovac nu a primit explicații pentru această întârziere.

Potrivit Comisiei Europene, transporturile prin conducta Drujba nu sunt suspendate din motive politice.

Conform informațiilor disponibile, lucrările de reparare a avariilor produse pe segmentul ucrainean al conductei nu au fost încă finalizate, acestea desfășurându-se în funcție de situația de securitate și în condițiile atacurilor rusești frecvente.

După ședința de miercuri a Consiliului de Apărare, Orban a anunțat că mai mulți militari vor fi dislocați în întreaga țară în apropierea unor obiective energetice importante. De asemenea, poliția va fi mobilizată, iar în jurul centralelor, stațiilor de distribuție și centrelor de comandă vor fi organizate patrule suplimentare.

În plus, în județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, aflat la granița cu Ucraina, va fi introdusă o interdicție de zbor pentru drone. Premierul nu a precizat ce tip de atacuri ar putea viza infrastructura energetică a Ungariei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ziua din 2026 care are doar 23 de ore. Schimbarea orei vine mai devreme în acest an
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește, ca-n filme
Viva.ro
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește, ca-n filme
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
Elle.ro
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
gsp
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.RO
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
GSP.RO
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
Parteneri
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Libertateapentrufemei.ro
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”

Alte știri

Rezultatele Loto 6/49 din 26 februarie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 18:34
Rezultatele Loto 6/49 din 26 februarie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Motorina a sărit de 8,3 lei și se va scumpi, chiar înainte de campania agricolă
Știri România 18:32
Motorina a sărit de 8,3 lei și se va scumpi, chiar înainte de campania agricolă
Parteneri
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
Adevarul.ro
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
Președintele echipei lui Gabi Matei a rupt tăcerea după scandalul pariurilor: „Sunt curios dacă o să vină la antrenament”. Exclusiv
Fanatik.ro
Președintele echipei lui Gabi Matei a rupt tăcerea după scandalul pariurilor: „Sunt curios dacă o să vină la antrenament”. Exclusiv
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Elle.ro
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Ce se întâmpla duminica, la masa din familie, când Natalia Mateuț se întâlnea cu tatăl ei, Dorin Mateuț: „N-a făcut pe detectivul”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:03
Ce se întâmpla duminica, la masa din familie, când Natalia Mateuț se întâlnea cu tatăl ei, Dorin Mateuț: „N-a făcut pe detectivul”
Cristina Spătar și soțul ei, Vicențiu Mocanu, locuiesc încă separat, la trei ani de la nuntă. Cum decurge mariajul lor: „E un lucru bun faptul că stăm așa”
Stiri Mondene 16:56
Cristina Spătar și soțul ei, Vicențiu Mocanu, locuiesc încă separat, la trei ani de la nuntă. Cum decurge mariajul lor: „E un lucru bun faptul că stăm așa”
Parteneri
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
TVMania.ro
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
ObservatorNews.ro
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Pensiile magistraților și decarbonizarea, condiții pentru 2,6 miliarde de euro din PNRR. România are șase luni să îndeplinească jaloanele restante
Mediafax.ro
Pensiile magistraților și decarbonizarea, condiții pentru 2,6 miliarde de euro din PNRR. România are șase luni să îndeplinească jaloanele restante
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Incident șocant în Sibiu: Un copil de 11 ani s-a urcat la volan și a strivit-o pe mama lui de un zid
KanalD.ro
Incident șocant în Sibiu: Un copil de 11 ani s-a urcat la volan și a strivit-o pe mama lui de un zid

Politic

Ilie Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor pentru incompetență în ianuarie și l-a numit în februarie vicepreședinte al instituției
Politică 17:08
Ilie Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor pentru incompetență în ianuarie și l-a numit în februarie vicepreședinte al instituției
UDMR e atacat ca un animal, spune ministrul de Externe al Ungariei. Péter Szijjártó vrea să-l ajute pe Kelemen Hunor
Politică 16:22
UDMR e atacat ca un animal, spune ministrul de Externe al Ungariei. Péter Szijjártó vrea să-l ajute pe Kelemen Hunor
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Și-a cerut iubita în căsătorie în public, dar ce a urmat peste trei zile i-a șocat pe mulți
Fanatik.ro
Și-a cerut iubita în căsătorie în public, dar ce a urmat peste trei zile i-a șocat pe mulți
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului