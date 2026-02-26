Premierul ungar a publicat joi dimineață textul scrisorii pe pagina sa de Facebook. În document se afirmă că, potrivit lui Orban, Zelenski nu a reușit timp de patru ani să accepte poziția guvernului ungar față de războiul ruso-ucrainean.

El susține că Ucraina încearcă de patru ani „să forțeze Ungaria” să intre în război, obținând în acest scop sprijinul Bruxelles-ului și al opoziției ungare.

Potrivit lui Orban, „Zelenski, Bruxelles-ul și opoziția ungară” ar acționa coordonat pentru a aduce la putere în Ungaria un guvern „prietenos cu Ucraina”.

„În ultimele zile ați oprit conducta de petrol Drujba, esențială pentru aprovizionarea energetică a Ungariei. Acțiunile dumneavoastră sunt contrare intereselor Ungariei și pun în pericol aprovizionarea sigură și la prețuri accesibile cu energie a familiilor maghiare. De aceea, vă cer să vă schimbați politica antimaghiară!”, a scris Viktor Orban în scrisoarea adresată lui Zelenski.

Premierul a afirmat că maghiarii nu sunt responsabili pentru situația în care a ajuns Ucraina.

„Ne pare rău pentru poporul ucrainean, dar nu dorim să participăm la război. Nu vrem să finanțăm luptele și nu vrem să plătim mai mult pentru energie”, a adăugat Orban.

În scrisoare, el i-a cerut lui Zelenski să redeschidă imediat conducta Drujba și „să se abțină de la alte atacuri împotriva securității energetice a Ungariei”.

Conducta de petrol Drujba a fost lovită în ianuarie de un bombardament rusesc, în urma căruia s-au oprit livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia.

Cu numai o zi în urmă, premierul Ungariei, Viktor Orban, a repetat, la forumul public de la Sulysap, amenințarea pe care a mai făcut-o anterior, respectiv că va bloca suma de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Din cauza scăderii importurilor, compania petrolieră ungară MOL Group a solicitat guvernului, la începutul săptămânii trecute, eliberarea rezervelor strategice de petrol, măsură aprobată ulterior de cabinet.

Guvernul ungar intenționează să compenseze petrolul rusesc prin livrări maritime, prin conducta Adria din Croația.

Guvernul ungar susține că Ucraina întârzie în mod intenționat reluarea transporturilor de petrol prin conducta Drujba. Livrările către Slovacia ar fi trebuit inițial să fie reluate pe 25 februarie, însă Ucraina le-a amânat cu încă o zi, până pe 26 februarie, iar Ministerul Economiei slovac nu a primit explicații pentru această întârziere.

Potrivit Comisiei Europene, transporturile prin conducta Drujba nu sunt suspendate din motive politice.

Conform informațiilor disponibile, lucrările de reparare a avariilor produse pe segmentul ucrainean al conductei nu au fost încă finalizate, acestea desfășurându-se în funcție de situația de securitate și în condițiile atacurilor rusești frecvente.

După ședința de miercuri a Consiliului de Apărare, Orban a anunțat că mai mulți militari vor fi dislocați în întreaga țară în apropierea unor obiective energetice importante. De asemenea, poliția va fi mobilizată, iar în jurul centralelor, stațiilor de distribuție și centrelor de comandă vor fi organizate patrule suplimentare.

În plus, în județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, aflat la granița cu Ucraina, va fi introdusă o interdicție de zbor pentru drone. Premierul nu a precizat ce tip de atacuri ar putea viza infrastructura energetică a Ungariei.

