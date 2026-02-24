„Acum, că ucrainenii ne-au încurcat, a trebuit să le transmit europenilor că blocăm și vom respinge acele 90 de miliarde de euro, și până nu vine petrolul, nu există bani”, a repetat amenințarea Viktor Orban.

După cum se știe, pe 27 ianuarie, Rusia a bombardat conducta de petrol „Prietenia” la Brody, în Ucraina, iar aprovizionarea nu a fost reluată de atunci. Guvernul maghiar consideră că acesta este un mod prin care vecinul său estic, aflat în război, exercită presiune asupra Ungariei.

Totuși, Rusia atacă sistematic infrastructura energetică ucraineană, iar autoritățile trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a asigura locuitorilor măcar câteva ore de electricitate și căldură. În astfel de situații, repararea unei conducte de petrol, care în plus generează venituri în primul rând agresorului, nu poate fi prioritară.

Oricum, a declarat Orban: „Nu putem accepta să fim luați de fraieri. Noi contribuim la deblocarea banilor, ei opresc apoi petrolul maghiar pe conducta Prietenia, iar noi stăm și ne uităm ca niște copii tâmpiți”, a afirmat prim-ministrul Ungariei, folosind un limbaj nu tocmai elegant.

Pentru partea aflată de patru ani în apărarea împotriva agresiunii ruse, guvernul maghiar oferă deci o politică rece, tranzacțională, prezentată intern ca fiind imaginea unui erou maghiar curajos, care acum „arată cine e șeful”.

În contrast, următoarea afirmație a lui Orban despre bunele relații cu vecinii a fost chiar mai josnică și cinică: „Scopul Ungariei este să aibă relații bune cu toți vecinii săi, în special cu Ucraina, pentru că acolo trăiesc sute de mii de maghiari”, iar războiul să se termine.

Prim-ministrul mai consideră că este doar din „bunătatea Ungariei” că exportul de electricitate nu a fost oprit, așa cum a făcut Slovacia, de exemplu. Faptul că aceasta este o minciună și că Ungaria nu poate opri electricitatea pur și simplu fără consecințe internaționale grave a fost prezentat foarte clar de articolul G7 de marți dimineața, mai scrie săptămânalul citat.

Szijjarto Peter a spus anterior același lucru ca șeful său și a încercat să se eschiveze de la amenințare, amintind de sutele de mii de maghiari din Transcarpatia, care ar suferi și ar fi afectați de o astfel de măsură.

După aceea, Orban a folosit ca amenințare armata ucraineană de 800.000 de oameni, înarmată cu bani din UE, uitând doar că armata ucraineană are deja 800.000 de membri activi (plus milioane de rezerviști) și este echipată cu arme provenite parțial din fonduri europene, și parțial americane.

Viktor Orban consideră că pacea este necesară pentru că „ne va lua tot bugetul pe armament” și nu este prima dată când creșterea cheltuielilor de apărare la 5% din PIB este numită „lovitură în burtă”.

