Sistemul de camere VÉDA a devenit mai strict în ceea ce privește utilizarea centurii de siguranță. De la începutul lunii octombrie, șoferii care nu poartă centura sunt amendați automat pe baza înregistrărilor video.

József a primit 4 amenzi în doar două săptămâni pentru că nu purta centura de siguranță. Două dintre aceste amenzi au fost primite la un interval de doar 10 minute.

Noua reglementare prevede că proprietarul sau șoferul vehiculului este responsabil pentru utilizarea centurii de siguranță de către toți pasagerii.

Dacă o cameră VÉDA detectează un pasager care nu poartă centura, face o fotografie și trimite automat amenda proprietarului vehiculului.

Amenzile pentru nepurtarea centurii de siguranță sunt de 20.000 de forinți în localități (50 de euro), 30.000 de forinți (75 de euro) în afara localităților și 40.000 de forinți (100 de euro) pe autostrăzi.

În total, József trebuie să plătească 80.000 de forinți (200 de euro) pentru cele patru încălcări înregistrate. „Desigur, îmi recunosc greșeala și voi plăti amenda, dar voi cere plata în rate”, a declarat el.

Statisticile arată că mulți șoferi încă nu folosesc centura de siguranță. Conform datelor poliției maghiare din 2025, doar 80% dintre șoferi își pun centura, ceea ce înseamnă că 2 din 10 șoferi conduc fără centură.

Experții speră că înăsprirea sistemului va duce la îmbunătățirea acestei situații și la creșterea siguranței rutiere.

Obligativitatea purtării centurii de siguranță a fost introdusă în Ungaria la 1 ianuarie 1976, inițial doar pentru locurile din față.

Din 2001, purtarea centurii este obligatorie și pentru pasagerii din spate, atât în localități, cât și în afara lor.



