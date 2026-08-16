Un avertisment informal pentru parcare necorespunzătoare

În majoritatea țărilor europene, ridicarea ștergătoarelor este utilizată ca un mesaj direct, dar informal, transmis de ceilalți participanți la trafic sau de pietoni.

Metoda este folosită frecvent pentru a semnala că vehiculul a fost parcat ilegal, că ocupă mai multe locuri de parcare simultan sau că blochează o cale de acces.

Înainte de a suspecta intenții rele, prima verificare ar trebui să vizeze modul în care este poziționată mașina.

Prevenirea înghețului sau marcaj pentru infractori

Semnificația acestui gest variază însă substanțial la nivel internațional. În anumite regiuni, în special în America Latină, ridicarea ștergătoarelor a fost asociată cu o tehnică de marcare a vehiculelor folosite ca țintă de către hoți, pentru a testa dacă proprietarul este în zonă sau dacă mașina este abandonată de mai mult timp.

Pe de altă parte, există și o explicație pur practică legată de condițiile meteo. În perioadele cu temperaturi scăzute sau ger, mulți conducători auto ridică ștergătoarele pentru a preveni lipirea lamelelor de cauciuc pe parbriz.

Este posibil ca un vecin bine intenționat să fi făcut acest lucru pentru a vă proteja mașina pe timpul nopții.

Ce trebuie să faci când observi acest detaliu

Evaluarea calmă a situației este esențială înainte de a urca la volan. Șoferii sunt sfătuiți să verifice mai întâi locul de parcare și să inspecteze rapid vehiculul pentru a identifica eventuale zgârieturi, avarii la nivelul încuietorilor sau alte semne neobișnuite.

Dacă există cea mai mică suspiciune că mașina a fost marcată intenționat sau că cineva a încercat să o avarieze, cea mai sigură decizie este mutarea vehiculului într-o zonă supravegheată și contactarea autorităților competente.

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