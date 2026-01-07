Transparența în spitale a devenit obligatorie în 2025

„Transparenţa nu mai este opţională, ci o regulă obligatorie. Managerii trebuie să facă cunoscute informaţiile despre activitatea medicală, economică şi administrativă a spitalelor, inclusiv indicatorii de performanţă pentru ei şi pentru şefii de secţie. În mod regulat, vor fi afişate numărul de transferuri către alte unităţi şi serviciile oferite pe fiecare specialitate”, a explicat Alexadru Rogobete, ministrul sănătății.

Acest lucru este reglementat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1.117/2025, care urmăreşte creşterea transparenţei în sistemul sanitar. Publicația locală Monitorul de Galaţi a relatat despre aplicarea acestui ordin în judeţul Galaţi.

Ce trebuie să fie publicat pe site-urile spitalelor

Pentru pacienţi şi aparţinători, ordinul prevede că informaţiile legate de viaţa din spital trebuie să fie accesibile şi actualizate periodic. Printre acestea se numără:

  • Meniurile zilnice pentru pacienţi, adaptate regimurilor alimentare.
  • Date despre activitatea spitalului, precum numărul de pacienţi internaţi şi gradul de ocupare a paturilor.
  • Detalii despre serviciile medicale oferite, indicatori de activitate financiară şi medicală, inclusiv informaţii despre radiologie, imagistică şi alte servicii conexe.
  • Raportări privind infecţiile intraspitaliceşti.

Aceste date trebuie să fie publicate într-o secţiune uşor accesibilă pe site-ul fiecărui spital.

Ministrul Rogobete a explicat că „indicatorii de performanţă nu vor fi doar simple date statistice, vor fi instrumente prin care să putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager şi a fiecărui şef de secţie. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să ştim exact cine îşi face treaba şi cine nu”.

Probleme la actualizarea datelor în Galați

Un aspect sensibil pentru pacienţi rămâne publicarea meniurilor din spitale. Ordinul 1117/2025 prevede explicit că acestea trebuie să fie disponibile online, pentru ca pacienţii să poată verifica dacă regimul alimentar este respectat.

Monitorul de Galaţi a verificat conformitatea în spitalele publice locale. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Cuvioasă Parascheva” au publicat datele cerute, însă în unele cazuri, meniurile nu mai sunt actualizate.

În luna ianuarie 2026, s-a constatat că unele spitale afişau meniuri din noiembrie sau decembrie 2025, reducând astfel utilitatea informaţiilor pentru pacienţi. Situaţia evidenţiază o problemă continuă în menţinerea transparenţei promise de ordin.

Cod portocaliu de inundaţii în două judeţe până joi. Alte opt sunt sub avertizare Cod galben
Știri România 14:20
Cod portocaliu de inundaţii în două judeţe până joi. Alte opt sunt sub avertizare Cod galben
De ce adulții ajung să se comporte ca la 12 ani când se reunesc cu familia. Vlad Tâu, medic psihiatru: „Tu nu alegi să devii iar copilul de 12 ani, sistemul te pune acolo automat"
Exclusiv
Știri România 14:00
De ce adulții ajung să se comporte ca la 12 ani când se reunesc cu familia. Vlad Tâu, medic psihiatru: „Tu nu alegi să devii iar copilul de 12 ani, sistemul te pune acolo automat"
Imaginile cu Georgiana Lobonț în costum de baie, care au pus fanii pe jar: „Ești vie?”. Câte kilograme are artista
Stiri Mondene 14:02
Imaginile cu Georgiana Lobonț în costum de baie, care au pus fanii pe jar: „Ești vie?”. Câte kilograme are artista
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Stiri Mondene 13:00
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul din Oradea și casa de la țară
Politică 13:42
Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul din Oradea și casa de la țară
Nicușor Dan a anunțat ce face în cazul în care Curtea de Apel București va suspenda numirea judecătorului Dacian Dragoș la CCR
Politică 06 ian.
Nicușor Dan a anunțat ce face în cazul în care Curtea de Apel București va suspenda numirea judecătorului Dacian Dragoș la CCR
