Transparența în spitale a devenit obligatorie în 2025

„Transparenţa nu mai este opţională, ci o regulă obligatorie. Managerii trebuie să facă cunoscute informaţiile despre activitatea medicală, economică şi administrativă a spitalelor, inclusiv indicatorii de performanţă pentru ei şi pentru şefii de secţie. În mod regulat, vor fi afişate numărul de transferuri către alte unităţi şi serviciile oferite pe fiecare specialitate”, a explicat Alexadru Rogobete, ministrul sănătății.

Acest lucru este reglementat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1.117/2025, care urmăreşte creşterea transparenţei în sistemul sanitar. Publicația locală Monitorul de Galaţi a relatat despre aplicarea acestui ordin în judeţul Galaţi.

Ce trebuie să fie publicat pe site-urile spitalelor

Pentru pacienţi şi aparţinători, ordinul prevede că informaţiile legate de viaţa din spital trebuie să fie accesibile şi actualizate periodic. Printre acestea se numără:

Meniurile zilnice pentru pacienţi, adaptate regimurilor alimentare.

Date despre activitatea spitalului, precum numărul de pacienţi internaţi şi gradul de ocupare a paturilor.

Detalii despre serviciile medicale oferite, indicatori de activitate financiară şi medicală, inclusiv informaţii despre radiologie, imagistică şi alte servicii conexe.

Raportări privind infecţiile intraspitaliceşti.

Aceste date trebuie să fie publicate într-o secţiune uşor accesibilă pe site-ul fiecărui spital.

Ministrul Rogobete a explicat că „indicatorii de performanţă nu vor fi doar simple date statistice, vor fi instrumente prin care să putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager şi a fiecărui şef de secţie. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să ştim exact cine îşi face treaba şi cine nu”.

Un aspect sensibil pentru pacienţi rămâne publicarea meniurilor din spitale. Ordinul 1117/2025 prevede explicit că acestea trebuie să fie disponibile online, pentru ca pacienţii să poată verifica dacă regimul alimentar este respectat.

Monitorul de Galaţi a verificat conformitatea în spitalele publice locale. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Cuvioasă Parascheva” au publicat datele cerute, însă în unele cazuri, meniurile nu mai sunt actualizate.

În luna ianuarie 2026, s-a constatat că unele spitale afişau meniuri din noiembrie sau decembrie 2025, reducând astfel utilitatea informaţiilor pentru pacienţi. Situaţia evidenţiază o problemă continuă în menţinerea transparenţei promise de ordin.

