„Începând din septembrie, spitalele vor fi obligate să publice pe site-ul lor o serie de indicatori pentru transparență. Și anume numărul de pacienți internați, gradul de ocupare a patului din luna precedentă, procentul de execuție din contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și numărul de pacienți transferați în alte spitale”, a spus ministrul Sănătății, aflat într-o vizită de lucru la Deva.

Întrebat în ce stadiu sunt spitalele regionale, Rogobete a răspuns că primul dat în folosință va fi cel din Craiova.

„În 2022, când am ajuns în Ministerul Sănătății, cele trei proiecte pentru spitalele regionale erau complet blocate. Atunci a început licitația pentru toate trei, la Craiova se lucrează și va fi primul spital regional dat în folosință. La Iași a existat o contestație care s-a finalizat și estimez că din octombrie vor începe lucrările efective, iar la Cluj tocmai ce s-a finalizat licitația”, a precizat Rogobete.

