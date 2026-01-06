Introducerea plății în funcție de performanță în sistemul medical

Alexandru Rogobete a precizat, la Medika TV, că este împotriva medicilor „care îşi mută pacienţii din spitalul public la cabinetul lor privat” sau a celor care par să creadă că „trebuie plătiți doar pentru că există”.

Întrebat cum se poate rezolva problema medicilor care sunt cadre didactice, dar nu fac gărzi şi nu vor să facă nici ambulatoriu sau să stea la program în spitalele publice, ministrul sănătăţii a răspuns, oftând:

„Aici este o situaţie, am oftat, să ştiţi, autentic. A fost chiar un oftat autentic nu vreau să fiu înţeles greşit nu vreau nici măcar să generalizez. Am un respect deosebit pentru colegii mei, indiferent că sunt medici, că sunt medici stomatologi, că sunt infirmieri, asistenţi, biologi, biochimici, farmaciști, nu contează. Personalul medical. Am un respect deosebit pentru oamenii de bună credinţă. Am un respect deosebit pentru oamenii care îşi fac treaba şi sunt contra celor care pleacă la ora 10.00 din spitalul public la cabinetul privat, celor care îşi mută pacienţii din spitalul public la cabinetul lor propriu privat, celor care au impresia că trebuie să-i plătim doar pentru că există”.

Alexandru Rogobete a precizat că vrea să introducă plata pentru performanţă.

„Am spus asta de foarte multe ori şi acesta este motivul pentru care îmi doresc să introducem plata pe performanţă. Nu este normal ca la spitalul public să ai lombosciatică şi să nu poţi să faci gărzi, dar să poţi să pleci la ora 12.00 la clinica ta privată sau la cabinetul privat şi să stai acolo 12 ore şi să nu mai ai nicio problemă”, a adăugat el.

Reguli noi pentru gărzile efectuate în spitalele de urgență

De asemenea, ministrul sănătăţii a declarat că îşi propune să dea posibilitatea spitalelor de urgenţă ca, pentru anumite secţii, gărzile să fie organizate în 12 ore.

„Vom da posibilitatea spitalelor de urgenţă ca pentru anumite secţii din interiorul acestor spitale, unde se poate şi unde se doreşte şi unde există viziune, gărzile să fie organizate în 12 ore. Dacă mă apuc cu reguli stricte şi facem iar o legislaţie de-aia stufoasă de nu o poate aplica nimeni, ea nu se va putea aplica. Îmi doresc ceva simplu, le dăm posibilitatea, cum am făcut cu ambulatoriile de specialitate şi unde lucrurile funcţionează”, a precizat Alexandru Rogobete, la publicația citată.

El a mai spus că nu exclude varianta unui tarif fix pe gardă.

„Nu exclud nici varianta unui tarif fix pe gardă, să renunţăm la procent şi raportat la ceva, să fie un tarif fix pre gardă care să ţină cont, chiar dacă e procent sau nu ştiu, aici trebuie gândit, aici mai avem de calculat, dar există şi această discuţie, o am pe masă, a unui tarif fix care să ţină cont de gradaţia spitalului, care să ţină cont de specialitate, care să ţină cont de alţi indicatori şi care să fie progresiv”, a mai precizat Rogobete.

Ministrul sănătăţii a susținut, recent, că sunt mai multe inechităţi în ceea ce priveşte gărzile pe care medicii le fac în spitalele din România. El spune că strategia gărzilor trebuie total schimbată, pentru că acestea se plătesc la nivelul anului 2017, iar vechimea se calculează în ani, nu în ore de muncă.

