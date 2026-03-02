„Nici măcar nu vreau să discut despre această posibilitate. Nu vreau”, a declarat Vladimir Putin în cadrul Forumului Economic de la Sankt Petersburg.

Scenariul evitat de Vladimir Putin a devenit realitate

Între timp, acest scenariu, care părea prea tulburător pentru Putin ca să-l ia în calcul, a devenit realitate. Într-o nouă demonstrație masivă de forță, Statele Unite și Israelul au atacat obiective militare și au eliminat alți lideri politici și militari ai regimului de la Teheran. Ali Khamenei, cel care a strigat „Moarte Americii” și „Moarte Israelului”, a fost ucis în chiar primele atacuri aeriene efectuate în cadrul noii operațiuni militare americano-israeliene împotriva regimului islamic de la Teheran.

Regimul de la Teheran este considerat unul dintre cei mai puternici aliați ai Kremlinului pe scena internațională, iar analiștii estimează că operațiunea „Epic Fury” – varianta americană – sau „Roaring Lion” – varianta israeliană – ar putea avea implicații profunde pentru relațiile ruso-iraniene.

Odată cu moartea lui Khamenei și cu incertitudinile legate de viitorul regimului antioccidental de linie dură al Republicii Islamice Iran, regimul de la Moscova se află acum în poziția de a pierde enorm. Singura întrebare este cât de mult?

Eliminarea lui Ali Khamenei, o lovitură personală pentru liderul rus

Pe măsura pierderii unor aliați de-a lungul anilor, Vladimir Putin alegea să nu comenteze imediat. Însă, ca semn al unei îngrijorări crescânde, liderul rus a emis o declarație duminică – la doar o zi după lansarea operațiunii americano-israeliene – în care condamnă moartea lui Khamenei și o numește o „încălcare cinică a tuturor normelor moralității umane și a dreptului internațional”.

„În țara noastră, ayatollahul Khamenei va fi amintit ca un om de stat remarcabil care a adus o contribuție personală uriașă la dezvoltarea relațiilor de prietenie ruso-iraniene, ridicându-le la nivelul unui parteneriat strategic cuprinzător”, a afirmat Putin.

„Nu există nicio îndoială că Putin o ia personal”, comentează expertul în relațiile ruso-iraniene Nikita Smaghin într-un interviu acordat pentru The Moscow Times.

Kremlinul se teme pentru investițiile sale în Iran

În opinia lui Smaghin, eliminarea lui Khamenei duce la o situație comparabilă cu uciderea altor aliați ai Kremlinului, precum fostul dictator irakian Saddam Hussein și fostul dictator libian Muammar Gaddafi.

Însă, pe măsură ce înlăturarea liderilor aliați lovește „aproape de casă” și crește anxietățile lui Putin privind soarta sa, Smaghin crede că, de fapt, cea mai mare îngrijorare a Kremlinului în acest moment este situația portofoliului său substanțial de investiții legate de Iran.

Acest portofoliu include coridorul Nord-Sud, un proiect feroviar de câteva miliarde de dolari care să lege Rusia de Iran prin Caucazul de Sud, și un acord de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru reactoare nucleare în sudul Iranului.

„Rusia a investit mult efort și mulți bani în Iran. Cu siguranță, dacă ne imaginăm o schimbare de regim sau dacă ne imaginăm instabilitate în Iran, toate aceste proiecte sunt amenințate”, a subliniat Smaghin.

Riscul pierderii influenței politice

Pe lângă riscul de a pierde proiecte de afaceri, Kremlinul se teme de instalarea în Iran a unui guvern care s-ar putea să nu fie prietenos cu Rusia.

În ianuarie, în timp ce Putin asista neputincios la capturarea aliatului său venezuelean Nicolas Maduro, Julian Waller, profesor la Universitatea George Washington și expert în Rusia, remarca pentru The Moscow Times că facțiunile de la Teheran sceptice față de Moscova ar putea căpăta relevanță dacă Rusia ar rămâne deoparte în cazul unei tentative de eliminare a regimului islamic.

„Eșecul Rusiei în a susține public regimul ar putea avea consecințe semnificative dacă regimul ar supraviețui”, a spus Waller.

Hanna Notte, directoarea Programului de Nonproliferare Eurasia din cadrul Centrului James Martin pentru Studii de Nonproliferare, afirmă că Rusia își poate pierde influența care i-a mai rămas în Orientul Mijlociu.

„Interesele Rusiei în Iran ar putea avea de suferit, mai ales dacă cel care va prelua puterea va căuta să aibă relații mai pragmatice cu Occidentul. Aceasta a fost teama de lungă durată a Rusiei”, a scris Notte.

O posibilă veste bună pentru Rusia

Există și unele beneficii pentru Rusia în urma atacării Iranului, dar acestea sunt probabil pe termen scurt și se limitează la exporturile de petrol.

Iranul nu a anunțat deocamdată nicio acțiune în strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din traficul global de export de petrol și gaze, dar închiderea acestei rute maritime ar genera șocuri pe piețe și ar duce la creșterea prețului petrolului.

Membrii cartelului petrolier OPEC+ au anunțat duminică o creștere a cotelor de producție, care va intra în vigoare în aprilie, dar analiștii au declarat că această creștere nu ar fi suficient de mare pentru a compensa scumpirile preconizate.

Aceste vești ar fi bune pentru Rusia, a cărei economie depinde în mare măsură de veniturile din exporturile de petrol. În plus, Iranul este unul dintre cei mai mari furnizori de petrol pentru China, o piață pe care Rusia încearcă să avanseze.

Rusia își pierde tot mai mult influența în Orientul Mijlociu

În schimb, agresiunea militară rusă în Ucraina ar urma să continue în același ritm pentru Kremlin, având în vedere că a mutat în Rusia producția de drone iraniene de tip Shahed.

Nikita Smaghin a atras atenția că interesele Rusiei în Orientul Mijlociu sunt subminate de fiecare nouă evoluție, mai ales după căderea regimului dictatorului sirian Bashar al-Assad în 2024.

„Tot ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu amenință interesele Rusiei. Este schimbarea unei norme, este schimbarea unui tipar – modul în care puterile mondiale acționează față de țările autoritare. Și cu siguranță nu este un semnal bun pentru Rusia liderului autocrat Vladimir Putin”, a conchis expertul.

