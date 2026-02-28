Israelul ar fi obținut o fotografie cu cadavrul ayatollahului Ali Khamenei

Israelul a confirmat că liderul suprem al Iranului a fost ucis în atacurile de sâmbătă, potrivit a două surse oficiale familiarizate cu problema, potrivit CNN.

Una dintre surse a declarat că Israelul a obținut o fotografie cu cadavrul ayatollahului Ali Khamenei. A doua sursă a declarat că se pregătește un anunț oficial.

Palatul lui Khamenei, făcut praf în bombardamente

Armata israeliană a lovit decisiv sâmbătă dimineață capitala Iranului, Teheran, și a pus la pământ palatul ayatollahului Ali Khamenei. Evenimentul este documentat de imagini din satelit Airbus Defence and Space, consultate de publicația New York Times.

O imagine din satelit arată că că locuința liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, din Teheran, a fost distrusă în întregime. Foto: X.

Lideri militari iranieni de top și oficiali, eliminați

Netanyahu a confirmat că în această dimineață Israelul a eliminat comandanți ai Gărzii Revoluționarilor, înalți oficiali ai regimului iranian, înalți oficiali din domeniul nuclear și că în zilele următoare „vom lovi mii de ținte ale regimului terorist”.

Oficialii israelieni estimează că generalul Mohammad Pakpour, comandantul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran, ar fi fost ucis în urma valului de atacuri lansat în această dimineață asupra teritoriului iranian de SUA și Israel.

Conform evaluărilor preliminare ale serviciilor israeliene, loviturile i-ar fi vizat și eliminat, de asemenea, pe ministrul iranian al Apărării și pe șeful serviciilor de informații de la Teheran.

Mohammad Pakpour. Foto: Imago

Israelul va crea condițiile necesare pentru ca poporul iranian să „se elibereze de lanțurile dictaturii”, susține Netanyahu.

Operațiunea împotriva Iranului „va continua atât timp cât va fi necesar”, spune Netanyahu, „și este nevoie de rezistență”.

Benjamin Netanyahu (dreapta) și Donald Trump (stânga), doi prieteni buni. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Hepta

Benjamin Netanyahu i-a mulțumit lui Donald Trump pentru „cunducerea sa istorică”

El îi-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru „conducerea sa istorică”. „Este un lider care își ține cuvântul”, spune Netanyahu.

Premierul afirmă că operațiunea „va duce la pace, la pace adevărată”.

Netanyahu spune că Israelul a intrat în război pentru a „schimba fundamental” situația în care Iranul era pe cale să obțină o armă nucleară care i-ar fi permis să-și intensifice drastic amenințările împotriva vecinilor săi.

Iranul neagă uciderea liderului suprem

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a declarat că președintele Iranului și liderul suprem sunt „teferi și nevătămați”. Însă Khamenei nu a mai fost văzut în public sau în videoclipuri de la începutul atacurilor.

