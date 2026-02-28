Israelul ar fi obținut o fotografie cu cadavrul ayatollahului Ali Khamenei

Israelul a confirmat că liderul suprem al Iranului a fost ucis în atacurile de sâmbătă, potrivit a două surse oficiale familiarizate cu problema, potrivit CNN.

Una dintre surse a declarat că Israelul a obținut o fotografie cu cadavrul ayatollahului Ali Khamenei. A doua sursă a declarat că se pregătește un anunț oficial.

Palatul lui Khamenei, făcut praf în bombardamente

Armata israeliană a lovit decisiv sâmbătă dimineață capitala Iranului, Teheran, și a pus la pământ palatul ayatollahului Ali Khamenei. Evenimentul este documentat de imagini din satelit Airbus Defence and Space, consultate de publicația New York Times.

O imagine din satelit arată că că locuința liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, din Teheran, a fost distrusă în întregime.
O imagine din satelit arată că că locuința liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, din Teheran, a fost distrusă în întregime. Foto: X.

Lideri militari iranieni de top și oficiali, eliminați

Netanyahu a confirmat că în această dimineață Israelul a eliminat comandanți ai Gărzii Revoluționarilor, înalți oficiali ai regimului iranian, înalți oficiali din domeniul nuclear și că în zilele următoare „vom lovi mii de ținte ale regimului terorist”.

Oficialii israelieni estimează că generalul Mohammad Pakpour, comandantul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran, ar fi fost ucis în urma valului de atacuri lansat în această dimineață asupra teritoriului iranian de SUA și Israel.

Conform evaluărilor preliminare ale serviciilor israeliene, loviturile i-ar fi vizat și eliminat, de asemenea, pe ministrul iranian al Apărării și pe șeful serviciilor de informații de la Teheran.

Fostul șef al Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC), generalul-maior MOHAMMAD PAKPOUR, prezent la un eveniment la Teheran, Iran, 31 decembrie 2025
Mohammad Pakpour. Foto: Imago

Israelul va crea condițiile necesare pentru ca poporul iranian să „se elibereze de lanțurile dictaturii”, susține Netanyahu.

Operațiunea împotriva Iranului „va continua atât timp cât va fi necesar”, spune Netanyahu, „și este nevoie de rezistență”.

Benjamin Netanyahu (dreapta), primit de Donald Trump (stânga) pe 29 septembrie 2025, la Casa Albă. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Hepta
Benjamin Netanyahu (dreapta) și Donald Trump (stânga), doi prieteni buni. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Hepta

Benjamin Netanyahu i-a mulțumit lui Donald Trump pentru „cunducerea sa istorică”

El îi-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru „conducerea sa istorică”. „Este un lider care își ține cuvântul”, spune Netanyahu.

Premierul afirmă că operațiunea „va duce la pace, la pace adevărată”.

Netanyahu spune că Israelul a intrat în război pentru a „schimba fundamental” situația în care Iranul era pe cale să obțină o armă nucleară care i-ar fi permis să-și intensifice drastic amenințările împotriva vecinilor săi.

Iranul neagă uciderea liderului suprem

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a declarat că președintele Iranului și liderul suprem sunt „teferi și nevătămați”. Însă Khamenei nu a mai fost văzut în public sau în videoclipuri de la începutul atacurilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cel puțin 200 de persoane au fost ucise în atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Viva.ro
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
Elle.ro
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
gsp
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
GSP.RO
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
Sandra Izbașa, apariție de senzație pe scena de la Sala Palatului, alături de Andreea Esca și Lidia Buble: „Campioana blondă”
GSP.RO
Sandra Izbașa, apariție de senzație pe scena de la Sala Palatului, alături de Andreea Esca și Lidia Buble: „Campioana blondă”
Parteneri
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Avantaje.ro
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

Românii solicită sprijin consular după ce Iranul a fost atacat de SUA și Israel. Vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai
Știri România 21:20
Românii solicită sprijin consular după ce Iranul a fost atacat de SUA și Israel. Vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai
Primul roman polițist românesc tradus în arabă. Cartea, scrisă de George Arion, a fost publicată inițial în 1983: „Protagonistul nu era un milițian”
Interviu
Știri România 19:00
Primul roman polițist românesc tradus în arabă. Cartea, scrisă de George Arion, a fost publicată inițial în 1983: „Protagonistul nu era un milițian”
Parteneri
„Nu exclud un război cu China”. Un propagandist al Kremlinului critică lipsa tehnologică a armatei ruse: „Ucraina ne-a depășit la drone și la comunicații militare”
Adevarul.ro
„Nu exclud un război cu China”. Un propagandist al Kremlinului critică lipsa tehnologică a armatei ruse: „Ucraina ne-a depășit la drone și la comunicații militare”
Ajunsă la 34 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a dat vestea cea mare. A uimit pe toată lumea
Fanatik.ro
Ajunsă la 34 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a dat vestea cea mare. A uimit pe toată lumea
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Financiarul.ro
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac a ajuns la final! Ce au dezvăluit despre despărțire: „Am rămas amici, însă…”
Elle.ro
Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac a ajuns la final! Ce au dezvăluit despre despărțire: „Am rămas amici, însă…”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Motivul pentru care Andreea Bălan și Victor Cornea nu vor pleca în luna de miere după nuntă. „Avem multe de pus la punct”
Stiri Mondene 16:51
Motivul pentru care Andreea Bălan și Victor Cornea nu vor pleca în luna de miere după nuntă. „Avem multe de pus la punct”
Ioana Tufaru și soțul ei s-au despărțit. Bărbatul a plecat de acasă. Cum a reacționat fiul lor, Luca. „Sunt multe lucruri la mijloc”
Stiri Mondene 15:19
Ioana Tufaru și soțul ei s-au despărțit. Bărbatul a plecat de acasă. Cum a reacționat fiul lor, Luca. „Sunt multe lucruri la mijloc”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Universităţile străine "vânează" studenţi români. Ţările în care taxele de școlarizare sunt zero
ObservatorNews.ro
Universităţile străine "vânează" studenţi români. Ţările în care taxele de școlarizare sunt zero
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Libertateapentrufemei.ro
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Parteneri
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.ro
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
GSP.ro
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
Parteneri
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis
Mediafax.ro
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Politică 27 feb.
Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
El este fotbalistul din Iran care a fost condamnat la moarte cu doar câteva zile înaintea bombardamentelor. Unde se află acum
Fanatik.ro
El este fotbalistul din Iran care a fost condamnat la moarte cu doar câteva zile înaintea bombardamentelor. Unde se află acum
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului