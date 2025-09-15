Educația rămâne unul dintre pilonii esențiali ai societății, însă piața muncii din acest domeniu nu este lipsită de provocări, spune Raluca Dumitra, șefa de marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Spre comparație, datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că în luna iulie câștigul salarial mediu net era de 5.517 lei.

Învățământul universitar și cel privat au salarii mai mari

Salariile cadrelor didactice variază semnificativ în funcție de nivelul de învățământ, experiență și gradul profesional obținut.

Datele variază la rândul lor dacă e vorba de instituții de stat sau private.

De asemenea, salariile sunt mai mari în învățământul universitar, unde cadrele cu titluri academice și proiecte de cercetare finanțate au venituri mai mari.

Diversificarea surselor de venit

„O tendință vizibilă este diversificarea carierei în educație: mulți profesioniști aleg să completeze veniturile prin meditații, cursuri online sau colaborări cu platforme educaționale. Această flexibilitate aduce un plus de atractivitate domeniului, dar și o diferențiere puternică între veniturile celor care rămân exclusiv în sistemul public și ale celor care valorifică oportunitățile alternative”, spune Dumitra.

Potrivit datelor introduse de specialiști în Salario, veniturile în educație continuă să fie sub media altor sectoare dinamice, însă cariera didactică atrage prin stabilitate, impact social și posibilitatea de a construi pe termen lung, mai arată aceasta.

Protestele profesorilor

Informațiile sunt importante în contextul în care profesorii protestează împotriva măsurilor de austeritate luate de Guvernul Bolojan.

Ministerul Educației, condus de Daniel David, a majorat norma de la 18 la 20 de ore predate de profesori, a mărit numărul de elevi în clase și a comasat școli.

De asemenea, a fost redusă plata cu ora.

22.000 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 22.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 5.700 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile. Comparatorul de salarii oferă informații pentru peste 800 de poziții diferite, din 62 de domenii de activitate, atât din sectorul privat, cât și din sectorul public.

