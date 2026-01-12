De asemenea, datele arată că un consultant financiar are un salariu de 5.200 de lei, un analist financiar ia 6.000 de lei, iar un manager/director financiar are 12.000 de lei net pe lună.

„Cererea pentru specialiști financiari rămâne relativ constantă, iar salariile sunt strâns legate de nivelul de responsabilitate și de experiență. Zona de management financiar rămâne una competitivă, cu pachete salariale care includ atât componenta fixă, cât și bonusuri de performanță, beneficii extinse și, în unele cazuri, scheme de retenție pe termen lung”, explică Roxana Drăghici, șefa de vânzări a eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din țară.

„Un aspect tot mai vizibil este cererea crescută pentru competențe digitale și analitice, precum utilizarea avansată a ERP-urilor, automatizarea proceselor financiare sau interpretarea datelor pentru decizii strategice. Profesioniștii care combină expertiza financiară cu abilități de business și tehnologie au, în prezent, un avantaj considerabil și o evoluție rapidă în carieră”, mai spune aceasta.

Câte joburi sunt disponibile

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 10.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 2.900 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent, peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

