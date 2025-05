„Nu cred că e o funcţie care să mi se potrivească, vă spun sincer. Marcel Ciolacu ştie foarte bine acest lucru. Eu nu am foarte multă răbdare de a interacţiona cu problemele care nu sunt neapărat vitale pentru bunul mers al lucrurilor în România. Nu am fost niciodată un bun ascultător, în nicio funcţie pe care am avut-o. Am avut predecesori ai mei, pe anumite funcţii care erau pe post de psiholog, toată lumea venea şi se plângea, ştia când s-au certat acasă soţii între ei”, a afirmat el în octombrie 2023, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

El a adăugat că președintele din acel moment al partidului, Marcel Ciolacu, are mai multă răbdare și că este potrivit pentru această funcție.

„De multe ori, funcţia asta de preşedinte la PSD vine la pachet cu o răbdare extraordinară pe care Marcel o are, de a sta de vorbă cu aproape fiecare membru de partid şi de a-i asculta în adevăratul sens al cuvântului. Astea sunt lucruri pe care eu nu le am, nu am foarte multă răbdare, sunt mai degrabă de acţiune, decât să stau să analizez, să ascult. Nu cred că în acest moment e o funcţie care să mi se potrivească ca şi profil”, a completat Grindeanu.

Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte PSD, a fost votat marți, 20 mai, în ședința Consiliului Politic Național de la Vila Lac, președintele interimar al Partidului Social Democrat, după demisia lui Marcel Ciolacu, au declarat surse din partid pentru Libertatea. Grindeanu a primit 67 de voturi, contracandidatul său Daniel Băluță 14, iar 6 voturi au fost anulate.

