Ce sunt combustibilii sintetici și ce proprietăți au

Combustibilii sintetici, cunoscuți și sub denumirea de e-fuels sau combustibili electronici, sunt produse energetice obținute prin sinteză chimică, nu prin extracția petrolului din subteran. Ei sunt fabricați prin combinarea hidrogenului produs prin electroliză cu dioxidul de carbon captat din atmosferă sau din surse industriale. Ei nu trebuie confundați cu biocombustibilii, care sunt obținuți din prelucrarea de biomasă.

Din punct de vedere al proprietăților, combustibilii sintetici pot fi proiectați astfel încât să fie aproape identici cu cei fosili. Aceștia au o densitate energetică ridicată și pot fi utilizați în motoarele cu ardere internă existente și pot fi stocați și transportați folosind infrastructura actuală. Un avantaj major este faptul că, datorită procesului de dezvoltare, pot fi neutri din punct de vedere al emisiilor de carbon, potrivit astara.com. Condiția principală este ca energia utilizată în producție să provină din electricitate generată folosind surse de energie regenerabilă precum energia solară, eoliană sau cea a valurilor.

De câte feluri sunt combustibilii sintetici

Combustibilii sintetici nu formează o singură categorie, ci un ansamblu de produse energetice, care diferă în funcție de tehnologia de fabricație și de tipul de materii prime utilizate. Această varietate este, de altfel, unul dintre marile avantaje ale acestor combustibili, deoarece permite adaptarea lor la nevoi specifice din transport, industrie sau producția de energie.

Cel mai cunoscut tip de e-fuel este e-benzina, un substitut sintetic conceput pentru a înlocui benzina clasică fără a necesita modificări majore ale motoarelor existente. Există, de asemena, e-diesel, care reprezintă o alternativă la motorina convențională, fiind destinat în special vehiculelor comerciale și transportului de mare tonaj, unde electrificarea este mai dificil de implementat.

O categoria extrem de importantă o constituie e-kerosenul, care este utilizat în aviație. Acest tip de combustibil este considerat unul dintre cele mai promițătoare, având în vedere că transportul aerian are opțiuni limitate de reducere a emisiilor de CO 2 . Prin utilizarea kerosenului sintetic, companiile aeriene ar putea diminua semnificativ amprenta de carbon fără a schimba infrastructura existentă.

Combustibilii sintetici mai includ și e-metanul, cunoscut și ca gaz sintetic, care este folosit atât în industrie, cât și în producerea de energie electrică. Acesta poate fi integrat relativ ușor în actualele rețele de gaze, ceea ce îl face o opțiune atractivă pentru tranziția energetică. În sfârșit, metanolul sintetic este un alt combustibil electronic important. Dincolo de rolul său de combustibil, este utilizat pe scară largă ca materie primă în industria chimică, contribuind la producția de materiale și substanțe esențiale.

Cum se produc combustibilii sintetici

Procesul de producere a combustibililor sintetici este unul complex și implică mai multe etape tehnologice avansate. Așa cum am precizat, combustibilii sintetici sunt produși printr-un proces de sinteză chimică prin care se combină hidrogenul cu dioxidul de carbon și care începe cu obținerea hidrogenului, ce se poate realiza prin procesul de electroliză a apei.

Acest proces presupune descompunerea apei (H₂O) în componentele sale de bază, hidrogen (H₂) și oxigen (O₂), folosind electricitate. În mod ideal, electricitatea ar trebui să provină din surse regenerabile, precum energia eoliană, solară sau cea a valurilor, ceea ce garantează un proces curat, sustenabil și inepuizabil. Următorul pas constă în captarea dioxidului de carbon (CO₂) din atmosferă, care se realizează prin sisteme de absorbție chimică, care separă CO₂ de celelalte gaze atmosferice.

Un e-fuel imită proprietățile oricărui tip de combustibil lichid

După obținerea hidrogenului și captarea dioxidului de carbon, aceste două componente sunt combinate prin procese chimice, precum sinteza Fischer-Tropsch. Odată combinate, CO 2 și H 2 sunt supuse unor presiuni și temperaturi ridicate, în prezența unui catalizator. Acest lucru forțează o reacție care transformă cele două tipuri de molecule în hidrocarburi lichide sau gazoase, iar hidrocarburile cu lanț mai lung se formează la temperaturi, presiuni și durate de reacție mai mari, notează horse-powertrain.com.

Prin ajustarea acestor parametri, un e-fuel poate imita proprietățile oricărui tip de combustibil lichid, fie că este vorba despre benzină, motorină sau kerosen. Aceste hidrocarburi sunt rafinate și ajustate pentru a corespunde standardelor combustibililor convenționali. Astfel, este produs metanolul sintetic, o moleculă-cheie în producția combustibililor sintetici, care servește drept bază pentru crearea lor. Metanolul sintetic este apoi supus unor procese suplimentare de sinteză chimică cu scopul de a fi transformat în combustibilul dorit.

Diferența dintre combustibilii sintetici și biocombustibili

Deși sunt adesea confundați, combustibilii sintetici și biocombustibilii sunt diferiți. Este important de reținut că biocombustibilii deja utilizați și amestecați în carburanții actuali reprezintă o categorie de combustibili derivați din surse biologice, precum plantele, deșeurile agricole și alte materiale organice, fiind împărțiți în două mari categorii.

Prima este cea a biocombustibililor convenționali, care includ bioetanolul – obținut prin fermentarea plantelor bogate în zaharuri, cum ar fi trestia de zahăr sau porumbul, și biodieselul – produs din plante oleaginoase precum rapița sau floarea-soarelui. Totuși, acești biocombustibili ridică probleme de sustenabilitate, deoarece concurează cu producția alimentară și sunt utilizați în proporții limitate.

A doua categorie este reprezentată de biocombustibilii avansați. Cunoscuți și sub denumirea de ecocombustibili, aceștia sunt fabricați din surse non-alimentare, așa cum sunt deșeurile agricole, resturile din exploatări forestiere sau culturi dedicate precum miscanthusul. În plus, pot fi obținuți și din materiale reciclate (deșeuri urbane, plastic sau uleiuri uzate).

Dar cea mai mare diferență constă în sursa carbonului, și anume biomasa pentru biocombustibili și dioxidul de carbon captat pentru combustibilii sintetici. Totodată, combustibilii sintetici pot fi, teoretic, mai scalabili și mai constanți în producție, deoarece nu depind de recolte agricole.

Aplicații și importanța combustibililor sintetici

Combustibilii sintetici sunt utilizați într-o gamă largă de domenii esențiale pentru economia modernă, mai ales în sectorul mobilității, al încălzirii și al proceselor industriale. Versatilitatea lor îi transformă într-o alternativă atractivă la combustibilii fosili tradiționali, oferind posibilitatea reducerii emisiilor de carbon fără a fi necesare schimbări majore ale infrastructurii existente. În transporturi, aceștia pot fi utilizați pentru alimentarea autoturismelor, camioanelor, avioanelor sau navelor, contribuind la diminuarea impactului asupra mediului.

În sectorul rezidențial și industrial, combustibilii sintetici pot fi folosiți pentru producerea de căldură sau energie, înlocuind surse poluante precum gazul natural sau păcura. În industrie, ei devin și materii prime valoroase pentru diverse procese chimice.

Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestor combustibili este potențialul lor de a deveni neutri din punct de vedere climatic. Prin utilizarea hidrogenului verde și a dioxidului de carbon captat, combustibilii sintetici pot contribui semnificativ la atingerea obiectivelor globale de decarbonizare până în anul 2050. În acest sens, ei sunt considerați o soluție complementară electrificării, mai ales în sectoarele unde aceasta este dificil de implementat.

Astăzi, producția de combustibili sintetici are loc în principal în cadrul proiectelor de cercetare și al instalațiilor pilot. Capacitățile industriale sunt încă limitate, însă există un potențial ridicat de extindere, mai ales în regiunile unde există un surplus de energie regenerabilă, cum ar fi cele cu producție intensă de energie eoliană sau solară. Transformarea acestui surplus în combustibili sintetici reprezintă o metodă eficientă de stocare și valorificare a energiei.

Impactul asupra emisiilor

În ceea ce privește emisiile, diverse analize arată că biocombustibilii lichizi nefosili pot reduce cu până la 800.000 de tone de CO₂ anual pentru fiecare 1% de ecocombustibil adăugat în combustibilii convenționali. Acest lucru se aplică atât în cazul vehiculelor noi, cât și al celor mai vechi, ceea ce sugerează un impact semnificativ în reducerea emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă.

Cu toate acestea, mulți își pun o întrebare firească, și anume la ce cost ar putea combustibilii sintetici să atingă o eficiență similară din punct de vedere al protecției mediului? În prezent, combustibilii sintetici sunt mult mai scumpi comparativ cu cei fosili. Estimările actuale arată că prețul lor poate fi de două până la șase ori mai mare decât al benzinei sau motorinei convenționale, în funcție de tehnologie și de costul energiei regenerabile.

Principalul factor de cost este producerea hidrogenului verde, care necesită cantități mari de electricitate ieftină și constantă. De asemenea, captarea dioxidului de carbon este încă un proces costisitor. Experții estimează că, odată cu scăderea prețului energiei regenerabile și cu dezvoltarea tehnologiilor de captare a carbonului, costurile ar putea scădea considerabil în următoarele decenii, relatează drivingeco.com.

Combustibilii sintetici: promisiune sau realitate

Unul dintre principalele atuuri ale combustibililor sintetici îl reprezintă promisiunea de a fi neutri din punct de vedere climatic. În teorie, acești carburanți nu emit mai mult CO₂ decât cantitatea captată în timpul procesului lor de producție. Acest lucru ar putea contribui semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și, în cele din urmă, la combaterea schimbărilor climatice.

Vehiculele care utilizează combustibili sintetici nu necesită modificări substanțiale și, mai mult decât atât, pot folosi infrastructura deja existentă de distribuție și de stocare a carburanților tradiționali, care este deja stabilită la nivel global. Spre deosebire de unele tehnologii alternative, cum ar fi automobilele electrice, combustibilii sintetici pot fi utilizați într-o gamă variată de vehicule, de la autoturisme până la camioane, furgonete și ambarcațiuni.

Acest lucru îi face versatili și ușor de integrat în multiple contexte de utilizare. În ciuda avantajelor lor, combustibilii sintetici se confruntă cu provocări importante care ridică semne de întrebare asupra viabilității lor pe termen lung. Deși pot fi neutri din punct de vedere climatic, aceștia emit în continuare poluanți nocivi, precum oxizi de azot, monoxid de carbon și particule, afectând calitatea aerului și sănătatea publică.

Totodată, dezvoltarea pe scară largă ar necesita investiții semnificative în infrastructură. Nu în ultimul rând, unele studii arată că, în practică, e-fuel-urile pot genera emisii de carbon de până la cinci ori mai mari decât vehiculele electrice, punând sub semnul întrebării eficiența lor reală.

Vezi şi care este diferenţa între benzină şi motorină!

